У Росії заявили про масову атаку

У ніч на 24 січня Міноборони рф повідомило про атаку понад 120 українських безпілотників. Атаки відбулися в 10 областях Росії, включно з Москвою та окупованим Кримом.

Мер Москви Собянін стверджує, що в міському окрузі Коломна, Раменському міському окрузі та Подольську було «знищено» дрони, які «прямували на Москву».

Станом на ранок відомо, що в Брянську чергового удару було завдано по заводу електроніки «Крайній Ел».

У Рязані безпілотники атакували НПЗ і Ново-Рязанську ТЕЦ. Місцеві жителі нарахували одразу близько 10 «хлопків» у районі НПЗ, що входить до складу «Роснефти». Міська влада, за традицією, повідомляє, що «все збили».

Тим часом нафтобаза і ТЕЦ палають, про що свідчать численні відео в соцмережах.

Російський паблік Mash зазначив, що атакували Рязань українські дрони-камікадзе великої дальності «Лютый», які можуть долати відстань у понад 1000 кілометрів.

Росіяни вдарили по житлових будинках Київщини

Унаслідок нічної атаки ворожих БПЛА на Київщину троє людей загинули.

Чоловіка та дружину вбили росіяни у Броварах – їхні тіла виявили під час розбору завалів будинку.

Ще один загиблий – 36-річний чоловік у Глевасі, де уламки дрона влучили в 10-поверховий житловий будинок. Сталася пожежа і руйнування на 6-7 поверхах. Евакуйовано 150 жителів.

Наразі поблизу з пошкодженою багатоповерхівкою в школі працює пункт незламності для мешканців.

За даними Повітряних сил України, у ніч на 24 січня 2025 року противник атакував 58-ма ударними БпЛА,

Станом на 09.00 підтверджено збиття 25-ти безпілотників. Ще 27 – локально втрачено.

«На жаль, унаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі… Уражені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога», – ідеться в повідомленні.

Коротке зведення з фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

15 атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Діліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Бурштинове.

Сили оборони відбили сім ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Курському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, ворог завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 46 керованих авіабомб.

Втрати ворога на ранок 24 січня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1500 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: