Бойовий медик із Одеської області рятував поранених та загинув сам

Про це повідомили в Коноплянській громаді.

Ігор Михайлович Матищак народився 1974 року. Зі шкільних років жив у Конопляному. Батько трьох дітей у перші дні війни добровольцем пішов воювати.

На Херсонському напрямку він виконував бойові завдання, як водій-санітар. 23 травня 2024 року Ігор Іванович сам за кермом евакуаційної машини їхав рятувати поранених і потрапив під ворожий артобстріл біля селища Тягинка Бериславського району.

На жаль, до поранених він не дістався. Загинув. Після шаленого артобстрілу побратими забрали понівечене тіло того, хто раніше рятував їх самих.

“Ігор Матищак із позивним “Старий”, водій-санітар, врятував неймовірну кількість військових. Справжній Воїн. Справжня Людина. Відтепер – у Небесній Гвардії”, – кажуть земляки.

Учора Коноплянська громада з повагою провела в останню путь свого загиблого захисника.

Нагадаємо, під час повторного удару по Одеській області 10 квітня 2024 року загинув бойовий медик Роман Юхневич, який надавав допомогу постраждалим.