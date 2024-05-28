Одеська область втратила трьох молодих захисників: що потрібно знати про похорон Героїв

Стрілець Віктор Потапов загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї та мінометів у районі населеного пункту Стариця Харківської області. Йому було 30 років. Про це повідомили в Саф’янівській громаді.

Життя Андрія Лянцева обірвалося на 32-му році 21 травня на одній із найгарячіших ділянок фронту на Донеччині – у боях під селом Уманське Очеретинської громади Покровського району. Про втрату повідомила у Facebook Таїровська селищна рада.



Сергій Батурин загинув 24 травня 2024 року. Йому назавжди залишиться 21 рік, повідомив міський голова Арциза Сергій Парпуланський.

Місце і час похорону Героїв не розголошується

Відповідно до листа від керівництва оперативно-тактичного угруповання “Одеса”, задля уникнення та мінімізації втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ РФ, діє заборона на розголошення в дописах, присвячених похованню захисників і захисниць України, інформації про час і місце поховання героїв у медіа та соціальних мережах (Наказ “Про додаткові заходи правового режиму воєнного стану”).

Раніше повідомлялося, що 23 травня 2024 року біля селища Тягинка Бериславського району загинув бойовий медик Ігор Іванович Матищак. За кермом евакуаційної машини він їхав рятувати поранених і потрапив під ворожий артобстріл.