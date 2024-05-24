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У Білгород-Дністровський “на щиті” повертається захисник, який воював на Донеччині

У Білгород-Дністровський “на щиті” повертається захисник, який воював на Донеччині

Безжальна війна продовжує приносити горе, забираючи найкращих синів України. У бою за Україну, її свободу і незалежність обірвало життя жителя Білгорода-Дністровського району Олександра Семеновича Євтодієва.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська РВА.

Старший сержант Олександр Семенович Євдотьєв загинув 20 травня 2024 року в районі населеного пункту Новопокровське Донецької області. Йому було 54 роки.

Олександр Євдотієв

Як повідомили рідні захисника, прощання з Олександром Євтодієвим відбудеться завтра, 25 травня, о 10.00 біля будівлі міської ради.

До теми: Двоє захисників з Одещини повертаються додому “на щиті”

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