Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 977: українцям відключають світло через нічну атаку дронів

Війна, день 977: українцям відключають світло через нічну атаку дронів

Сьогодні, в неділю, 27 жовтня 2024 року, розпочалася 977-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно атакує наші позиції. Але наші захисники стійко стримують тиск окупантів і завдають ворогові відчутних втрат.

Мінус 41 ворожий безпілотник

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 27 жовтня 2024 року противник атакував 80 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 27 жовтня підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито в Одеській та Київській областях.

Крім того, 32 російські безпілотники локаційно втрачені і ще один полетів у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, увечері суботи, 26 жовтня, росіяни атакували Одесу балістикою. У місті пролунав сильний вибух

Жителі Сум залишилися без світла

Сьогодні, 27 жовтня, російські дрони атакували Сумську область, через що у Сумах виникли перебої з електропостачанням.

Зазначимо, що масові відключення по Україні поки що не заплановані, проте громадян закликають бути готовими до можливих зимових перебоям зі світлом.

У прифронтових та тилових областях, таких як Запорізька, Херсонська, Донецька, влада вже вживає заходів щодо встановлення резервних генераторів та когенераційних установок для забезпечення базових потреб населення у теплі та світлі.

Росіяни захопили населений пункт у Запорізькій області

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав за позиціями українських підрозділів і населених пунктів один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, у тому числі скинув 124 керовану авіабомбу (КАБ). Окрім цього, ворог здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 із реактивних систем залпового вогню та залучив для поразки близько 1600 дронів-камікадзе.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО і дві гармати противника.

Продовжується операція у Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. Минулої доби російські літаки завдали 30 авіаударів 45 КАБ по власній території.

Водночас, ресурс DeepState повідомляє, що рашисти захопили населений пункт Левадне в Запорізькій області.

Також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки та Гірника.

А згідно з аналітикою Інституту вивчення війни (ISW), окупанти просунулися у напрямку Покровська на Донеччині і ведуть наступ у районі Курахове.

За інформацією ISW, окупаційна армія росії продовжує наступ на Покровськ. Нещодавно загарбникам вдалося просунутися на схід та південний схід від Покровська на тлі наступальних операцій.

Також путінська армія веде наступ у районі Курахове та Вугледару.

ЗСУ «відмінусували» ще 1440 окупантів

Втрати ворога на 27 жовтня 2024

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1440 оккупантів, повідомляє Генштаб.

Втрати противника у техніці наступні:

  • 4 танки;
  • 23 бронемашини;
  • 39 артилерійських систем;
  • 73 БпЛА;
  • 100 транспортних засобів;
  • 1 одиниця спецтехніки.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • В Одесі пролунав вибух – є «приліт» після атаки балістикою
    В Одесі пролунав вибух – є «приліт» після атаки балістикою

    Суботній вечір, 26 жовтня 2024 року, видався в Одесі гучним: російські агресори вкотре атакували місто баллістикою. Декілька хвилин тому пролунав сильний вибух.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Передчасні пологи і війна: як українські жінки народжують під загрозою
    Передчасні пологи і війна: як українські жінки народжують під загрозою

    Поки в Україні тривають розмови про демографічну кризу, жінки продовжують народжувати навіть в умовах війни. Проте зараз породіллі все частіше стикаються з проблемними пологами, які можуть виникнути під час вагітності або безпосередньо в процесі народження. Передчасні пологи і необхідність кесаревого розтину стають новими реаліями для багатьох матерів. Ми поспілкувалися з лікарями, які доглядають за «поспішайками» та їхніми матусями, щоб дізнатися про ризики, підготовку до пологів і підтримку, яку отримують родини в цей важкий час.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 976: росіяни завдали ударів по Києву та Дніпру – загинули діти
    Війна, день 976: росіяни завдали ударів по Києву та Дніпру – загинули діти

    Сьогодні, у суботу, 26 жовтня 2024 року, розпочалася дев’ятсот сімдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу. А росіяни, будучи не в силах гідно протистояти нашим Захисникам на фронті, підло і підступно «відіграються» на мирних жителях…

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Ненависть у бою, прощення після: духовні принципи одеського капелана на фронті
    Ненависть у бою, прощення після: духовні принципи одеського капелана на фронті

    Військовий капелан Василь Вірозуб, настоятель одеського Свято-Троїцького храму Православної церкви України понад два місяці провів у полоні та особисто познайомився із принципами «руського миру». Пан Василь розповів «Одеському життю» про нелегку службу військового капелана, поділився думками, як на передовій віра об’єднує та допомагає нашим захисникам подолати страх.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • При захисті Покровську загинув воїн-доброволець з Ізмаїла
    При захисті Покровську загинув воїн-доброволець з Ізмаїла

    Ізмаїл знову в жалобі: під час виконання бойового завдання із захисту України від російських окупантів загинув солдат 4-ї штурмової спеціалізованої роти Сергій Васильович Климець.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk