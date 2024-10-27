Війна, день 977: українцям відключають світло через нічну атаку дронів

Мінус 41 ворожий безпілотник

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 27 жовтня 2024 року противник атакував 80 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 27 жовтня підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито в Одеській та Київській областях.

Крім того, 32 російські безпілотники локаційно втрачені і ще один полетів у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, увечері суботи, 26 жовтня, росіяни атакували Одесу балістикою. У місті пролунав сильний вибух

Жителі Сум залишилися без світла

Сьогодні, 27 жовтня, російські дрони атакували Сумську область, через що у Сумах виникли перебої з електропостачанням.

Зазначимо, що масові відключення по Україні поки що не заплановані, проте громадян закликають бути готовими до можливих зимових перебоям зі світлом.

У прифронтових та тилових областях, таких як Запорізька, Херсонська, Донецька, влада вже вживає заходів щодо встановлення резервних генераторів та когенераційних установок для забезпечення базових потреб населення у теплі та світлі.

Росіяни захопили населений пункт у Запорізькій області

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав за позиціями українських підрозділів і населених пунктів один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, у тому числі скинув 124 керовану авіабомбу (КАБ). Окрім цього, ворог здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 із реактивних систем залпового вогню та залучив для поразки близько 1600 дронів-камікадзе.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО і дві гармати противника.

Продовжується операція у Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. Минулої доби російські літаки завдали 30 авіаударів 45 КАБ по власній території.

Водночас, ресурс DeepState повідомляє, що рашисти захопили населений пункт Левадне в Запорізькій області.

Також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки та Гірника.

А згідно з аналітикою Інституту вивчення війни (ISW), окупанти просунулися у напрямку Покровська на Донеччині і ведуть наступ у районі Курахове.

За інформацією ISW, окупаційна армія росії продовжує наступ на Покровськ. Нещодавно загарбникам вдалося просунутися на схід та південний схід від Покровська на тлі наступальних операцій.

Також путінська армія веде наступ у районі Курахове та Вугледару.

ЗСУ «відмінусували» ще 1440 окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1440 оккупантів, повідомляє Генштаб.

Втрати противника у техніці наступні: