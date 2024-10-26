Війна, день 976: росіяни завдали ударів по Києву та Дніпру – загинули діти

Ворожній дрон атакував висотку в Києві – загинула дитина

Пізнього вечора п’ятниці, 25 жовтня, російські агресори та військові злочинці знову атакували територію України, зокрема Київ, ударними дронами-камікадзе. Один із безпілотників (БпЛА) влучив у багатоповерхівку у Солом’янському районі міста. У квартирі на 20 поверсі виникла масштабна пожежа, а пізніше рятувальники знайшли там тіло загиблої 14-річної дівчинки.

Рятувальники вивели із пошкодженої висотки понад 100 мешканців. У будинку пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх.

Станом на ранок суботи, 26 жовтня, кількість постраждалих внаслідок цієї атаки зросла до 6 осіб.

За даними військової адміністрації столиці, над Києвом було знищено до 10 БпЛА, тривога у місті сумарно тривала 7,5 години.

А в місті Ірпені Київської області через падіння уламків «шахеда» спалахнув двоповерховий гараж, прибудований до хостелу.

В районі Борисполя пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, та вибило вікна двоповерхового гуртожитку. Травмована дитина 2011 року народження. Жінка, яка також отримала поранення, померла пізніше у лікарні.

Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру – є загиблі та поранені

Але і це ще не всі військові злочини росіян минулої доби: у ніч на 25 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в результаті було пошкоджено житлову забудову.

«Частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Під завалами може бути людина. Пошкоджено також 4 багатоквартирні будинки та одну з медустанов», – написав Лисак.

Пізніше він уточнив, що загинули 3 особи – дві жінки та дитина. Постраждали 20 людей. Серед постраждалих – дівчатка 8 та 16 років, а також двоє 17-річних хлопців. Серед пошкоджених об’єктів – лише цивільні об’єкти, зокрема лікарня.

«Знищено житлову двоповерхівку та гараж. Пошкоджено 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні», – зазначив голова ОВА.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ракетну атаку на місто, зазначив, що удар був по звичайному житловому будинку на 8 квартир, поряд не було жодних військових цілей. Поруч ще один такий самий житловий будинок зруйнований.

«Є загиблі. У дитини відірвано руку… Вони хочуть нас знищити. Пам’ятайте про це щодня», – наголосив міський голова.

А глава МВС Ігор Клименко поінформував, що внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі загинули дружина та дочка поліцейського. Молодшу доньку слідчого, за словами міністра, вдалося врятувати.

Про ситуацію на фронті на ранок 976-го дня війни

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 192 бойові зіткнення.

За уточненою інформацією, 25 жовтня противник завдав за позиціями українських підрозділів і населених пунктів чотири ракетні удари із застосуванням 8 ракет, а також 91 авіаудар, скинув 139 керованих авіабомб (КАБів). Окрім цього, зробив понад 4300 обстрілів, з них 142 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бобилівка, Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка, Сіверськ, Званівка, Рай-Олександрівка, Годин Яр, Торецьк, Дружба, Щербинівка, Донецьке, Катеринівка, Суха Балка.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, один удар по артилерійських системах.

Втрати ворога на ранок 26 жовтня 2024 року

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 одиниць.

У Генштабі повідомили, що за минулу добу у техніці ворог зазнав таких втрат: