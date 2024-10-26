Война, день 976: россияне нанесли удары по Киеву и Днепру – погибли дети

Вражеский дрон атаковал высотку в Киеве – погиб ребенок

Поздним вечером пятницы, 25 октября, российские агрессоры и военные преступники снова атаковали территорию Украины, в частности, Киев, ударными дронами-камикадзе. Один из беспилотников (БпЛА) попал в многоэтажку в Соломенском районе города. В квартире на 20-м этаже возник масштабный пожар, а позже спасатели нашли там тело погибшей 14-летней девочки.

Спасатели вывели из поврежденной высотки более 100 жильцов. В доме повреждены квартиры с 17 по 21 этаж.

По состоянию на утро субботы, 26 октября, число пострадавших в результате этой атаки выросло до шести человек.

По данным военной администрации столицы, над Киевом были уничтожены до 10 БпЛА, тревога в городе суммарно длилась 7,5 часов.

А в городе Ирпене Киевской области Киевской области из-за падения обломков «шахеда» загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу, а в районе Борисполя поврежден частный жилой дом, гараж, и выбило окна двухэтажного общежития. Травмирован ребенок 2011 года рождения. Женщина, также получившая ранения, скончалась позже в больнице.

Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру – есть погибшие и раненые

Но и это еще не все военные преступления россиян за прошедшие сутки: в ночь на 25 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепру.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате была повреждена жилая застройка.

«Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений», – написал Лысак.

Позже он уточнил, что погибли 3 человека – две женщины и ребенок. Пострадали 20 человек. Среди пострадавших – девочки 8 и 16 лет, а также двое 17-летних парней. Среди поврежденных объектов – только гражданские объекты, в том числе больница.

«Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы», – отметил глава ОВА.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ракетную атаку на город, отметил, что удар был по обычному жилому дому на 8 квартир, рядом не было никаких военных целей. Рядом еще один такой же жилой дом разрушен.

«Есть погибшие. У ребенка оторвана рука… Они хотят нас уничтожить. Помните об этом каждый день», – подчеркнул городской голова.

А глава МВД Игорь Клименко проинформировал, что в результате удара по жилому дому в Днепре погибли жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя, по словам министра, удалось спасти.

О ситуации на фронте на утро 976-го дня войны

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

По уточненной информации, 25 октября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 8 ракет, а также 91 авиаудар, сбросил 139 управляемфх авиабомб (КАБов). Кроме этого, произвел более 4300 обстрелов, из них 142 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Бобиловка, Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудеевка, Северск, Звановка, Рай-Александровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Щербиновка, Донецкое, Екатериновка, Суха Балка, Курево Лагеря.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по артиллерийским системам.

Потери врага на утро 26 октября 2024

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 единиц.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки в технике враг понес следующие потери: