Війна, день 971: ворог ударив по Одесі, Харкову і Кривому Рогу

Атака на Одесу ввечері 20 жовтня

Унаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих і загиблих немає, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Росіяни вдарили бомбами по Харкову

У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням, відомо про 12 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 22:10 мер повідомив, що в Харкові лунають вибухи, місто перебуває під атакою ворожих УАБів. Згодом він уточнив, що під ударами опинилися три райони міста. У деяких із них є певні проблеми з електропостачанням, повідомив Терехов.

Ворог вдарив по житлових кварталах Кривого Рогу

У ніч на 21 жовтня внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали четверо людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих – 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікується вдома. Поранення отримали і 22-річний чоловік та жінки 36 і 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Під час ракетного удару в місті було пошкоджено готель, п’ять багатоповерхівок, об’єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

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ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому і заводу

ЗСУ завдали удару по аеродрому «Липецьк-2», повідомляє Генштаб.

«Метою були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога», – йдеться в повідомленні.

Російські військові офіційно не коментували цю атаку.

Також ЗСУ підтвердили удар по «Заводу імені Свердлова» в місті Дзержинськ Нижегородської області, де виробляють хімічні речовини для артилерійських боєприпасів і фугасних авіабомб, ідеться в повідомленні. За даними української сторони, на території заводу також зберігалися керовані авіаційні бомби.

«У районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відзначалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті на ранок 21 жовтня

Російська окупаційна армія продовжує активний наступ на сході України і намагається прорвати оборону ЗСУ. Минулої доби ворогу вдалося трохи просунутися біля Торецька та Покровська.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 197 бойових зіткнень.

Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Селидового та Луча.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Українські сили нещодавно просунулися на північ від Суджі, пише у своєму звіті, опублікованому в ніч на 21 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Геолоковані кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Поричного (на північ від Суджі). Російські джерела стверджували, що російські війська атакували на північ від Суджі біля Малої Локні та на південний схід від Суджі біля Плехова, а українські сили атакували на південний схід від Коренєва поблизу Кругленького і Леонідова», – йдеться у звіті.

Втрати ворога: мінус ще 1710 окупантів

Чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника нанесли минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж вражено два пункти управління БпЛА та ще два важливих об’єкти ворога.

Крім того, українські воїни знешкодили: