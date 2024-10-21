Война, день 971: враг ударил по Одессе, Харькову и Кривому Рогу

Атака на Одессу вечером 20 октября

В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.

Россияне ударили бомбами по Харькову

В воскресенье вечером российские войска нанесли удары по Харькову, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением, известно о 12 пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 22:10 мэр сообщил, что в Харькове раздаются взрывы, город находится под атакой вражеских УАБов. Впоследствии он уточнил, что под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением, сообщил Терехов.

Враг ударил по жилым кварталам Кривого Рога

В ночь на 21 октября в результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали четыре человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших – 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Лечится дома. Ранения получили и 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь.

Во время ракетного удара в городе была повреждена гостиница, пять многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.

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ВСУ ударили по российскому военному аэродрому и заводу

ВСУ нанесли удар по аэродрому «Липецк-2», сообщает Генштаб.

«Целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага», — говорится в сообщении.

Российские военные официально не комментировали эту атаку.

Также ВСУ подтвердили удар по «Заводу имени Свердлова» в городе Дзержинск Нижегородской области, где производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб, говорится в сообщении. По данным украинской стороны, на территории завода также хранились управляемые авиационные бомбы.

«В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются», — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте на утро 21 октября

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. За прошедшие сутки врагу удалось немного продвинуться возле Торецка и Покровска.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 197 боевых столкновений.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

46 атак, такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Луча.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, где оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Украинские силы недавно продвинулись к северу от Суджи, пишет в своем отчете, опубликованном в ночь на 21 октября американский Институт изучения войны (ISW).

«Геолоцированные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Черкасского Поричного (к северу от Суджи). Российские источники утверждали, что российские войска атаковали к северу от Суджи возле Малой Локни и к юго-востоку от Суджи возле Плехова, а украинские силы атаковали к юго-востоку от Коренева вблизи Кругленького и Леонидова», — говорится в отчете.

Потери врага: минус еще 1710 оккупантов

Четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два пункта управления БпЛА и еще два важных объекта врага.

Кроме того, украинские воины обезвредили: