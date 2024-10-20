В Одесі стріляють, чути вибухи: місто відбиває атаку дронів

Ввечері 20 жовтня Одеса була атакована російськими ударними безпілотниками. Цій атаці передував ракетний удар.
Недільний вечір видався неспокійним для одеситів. Спочатку російські агресори атакували місто ракетою, потім був наліт ударних безпілотників-камікадзе.
У північних передмістях та центральній частині Одеси чути стрілянину із зенітних кулеметів та гармат – так захисники одеського неба зустрічають російські “Шахеди”. Іноді чутно вибухи – це означає, що ППО застосовує і ракети.
Повітряну тривогу оголосили о 21:52, а приблизно через 20 хвилин почулися звуки антидронової роботи.
Поки інформації про збиття, можливі влучення, постраждалих та руйнування не надходило.