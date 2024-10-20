В Одесі стріляють, чути вибухи: місто відбиває атаку дронів

Недільний вечір видався неспокійним для одеситів. Спочатку російські агресори атакували місто ракетою, потім був наліт ударних безпілотників-камікадзе.

У північних передмістях та центральній частині Одеси чути стрілянину із зенітних кулеметів та гармат – так захисники одеського неба зустрічають російські “Шахеди”. Іноді чутно вибухи – це означає, що ППО застосовує і ракети.

Повітряну тривогу оголосили о 21:52, а приблизно через 20 хвилин почулися звуки антидронової роботи.

Поки інформації про збиття, можливі влучення, постраждалих та руйнування не надходило.