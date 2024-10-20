В Одесі пролунав вибух, є «приліт» та пожежа

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 20.09. Але ще за кілька хвилин до цього моніторингові телеграм-канали повідомили про ракетну загрозу в Одесі та області. Особливо уважними закликали бути мешканців Одеси та Чорноморська.

О 20:10 повідомлялося про ракету, ймовірно, Х-31П курсом на Чорноморськ. І буквально за кілька хвилин одесити почули потужний вибух. Також повідомлялося про вибухи в області.

«В Одесі, мабуть, приліт, у місті видно пожежу!», – пишуть місцеві Телеграм-канали.

Інформація про жертв і постраждалих наразі не надходила.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і з появою офіційної інформації сповістить про це своїх читачів.

О 20:26 було дано відбій повітряної тривоги.

Після цього, через дві години, місто було атаковано дронами-камікадзе, подробиці за посиланням: В Одесі стріляють, чути вибухи: місто відбиває атаку дронів.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2024 року ворог атакував Одесу ракетами. Удар припав по житловому сектору.

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