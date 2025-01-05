Війна, день 1047: чому окупанти почали економити техніку

Ситуація на фронті на ранок 5 січня 2025 року: про що інформує Генштаб ЗСУ

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 179 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 44 авіаудари, у тому числі скинув 72 керовані авіабомби, а також зробив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразок 2410 дронів. камікадзе.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Луча, Лисівки, Зеленої, Нової Праці, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котли.

Також неспокійно на Торецькому напрямку, де ворог здійснив 11 атак, а також на Курахівському (відбито 28 ворожих штурмів) та Времовському (противник здійснив 17 штурмів наших позицій) напрямках.

Минулої доби на Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.

Безпілотники знову атакували аеродром у Таганрозі

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Радянські запаси окупантів виснажуються, – аналітики

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти почали заощаджувати техніку на фронті через скорочення радянських запасів.

При цьому аналітики зазначають, що ЗСУ знищили або пошкодили понад 3000 російських танків та майже 9000 одиниць бронетехніки у 2024 році, і Росія не зможе покрити ці втрати у середньостроковій перспективі.

«Здається, що все більш малоймовірним, що російські військові зможуть підтримувати свій поточний річний темп втрат майже 9000 бронетехніки до 2025 або до 2026 року», – зазначають в ISW.

Втрати ворога на ранок 5 січня 2025 року

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, напередодні ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління противника, двом гарматам, засобу протиповітряної оборони, двом пунктам управління БпЛА.

Крім того, минулої доби ЗСУ ліквідували орієнтовно 1730 окупантів.

Втрати техніки складають:

7 танків;

26 бойових броньованих машин;

25 артилерійських систем;

91 БпЛА;

97 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні:

Інформація оновлюється…