Війна, день 1043: у перший день нового року ворог атакував столицю

У новорічну ніч росіяни обстрілювали міста України

Сьогодні, 1 січня 2025 року, збиті російські безпілотники в Києві пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків.

За даними столичних рятувальників, у Печерському районі сталося часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку і пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників і 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Святошинському районі сталося руйнування гаражів і загоряння на площі 20 кв. м.

Унаслідок ворожої атаки на столицю постраждало шестеро осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Зокрема, вагітній жінці.

Опівночі 1 січня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. У результаті одна жінка дістала поранення, повідомила вранці в середу Херсонська обласна військова адміністрація.

Так, 46-річна жінка під час обстрілу перебувала в приміщенні. Вона отримала вибухову травму, контузію, осколкові поранення кінцівок.

Що відбувалося на передовій у новорічну ніч

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 57 штурмів окупантів.

32 штурми відбулися минулої доби на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Три з них досі тривають.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

Тисячі підпалів в окупантів – подробиці ГУР

У Головному управлінні розвідки (ГУР) показали, як рух опору в РФ підпалював об’єкти, що забезпечують потреби російської армії.

Як зазначили в ГУР, війна Росії проти України спричинила у 2024 році різке зростання кількості пожеж на території держави-агресора.

«Віддалений собачий гавкіт, пронизана звуком вибуху ніч, характерне потріскування вогню, запах розплавлених дротів – так горіли релейні шафи для управління залізничним рухом, трансформатори, обладнання для зв’язку та інші об’єкти, які забезпечують потреби російської окупаційної армії, зокрема логістику», – ідеться в повідомленні розвідки.

У ГУР також вказали на широку географію інцидентів на території Росії цього року – від Москви і Санкт-Петербурга до Омська, Красноярська, Новосибірська та Алтайського краю. За їхніми словами, це вказує на тактику «тисячі порізів, що уповільнює російську військову машину», щоб Кремль витрачав ресурси на усунення цих проблем.

«Але вогонь не згасає – рух опору путінському режиму продовжує діяти», – додали в ГУР.

Втрати росіян на ранок 1 січня: мінус ще 1250 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу противника, пункт управління БпЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об’єктів противника.

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