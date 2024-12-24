Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 1035: дрони атакували стратегічний аеродром росіян

Війна, день 1035: дрони атакували стратегічний аеродром росіян

У вівторок, 24 грудня 2024 року, розпочалася тисяча тридцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Противник не перестає атакувати позиції наших воїнів, однак і сам зазнає значних втрат. Про ситуацію як на «найгарячіших» напрямках фронту – у зведенні «Одеського життя»

У росії атаковано військовий аеродром

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

У Ростовській області ввечері 23 грудня пролунала серія вибухів у районі аеродрому Міллерово. Українські та російські Telegram-канали повідомляють про атаку дронів.

У Міноборони РФ заявили, що 9 безпілотників нібито було збито ППО.

Аеродром Міллерово – стратегічний аеродром у Ростовській області. Служить базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

Читайте також: Як війна впливає на українську фауну: біолог Іван Русєв дав невтішні прогнози (відео)

Найбільш «гарячі» напрямки фронту

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 252 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустінка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій у районах Новодарівки, Костянтинопільського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара і Новосілки.

Триває операція в Курській області, де вчора наші захисники відбили 46 ворожих штурмів.

Втрати ворога: мінус ще 1630 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.
втрати ворога

Також українські воїни знешкодили:

  • 9 танків,
  • 30 бойових броньованих машин,
  • 10 артилерійських систем,
  • 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 47 автомобілів,
  • 3 одиниці спецтехніки.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Війна, день 1034: українські розвідники знищили важливий склад росіян
    Війна, день 1034: українські розвідники знищили важливий склад росіян

    У понеділок, 23 грудня 2024 року, розпочалася тисяча тридцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Противник не перестає атакувати позиції наших воїнів, однак і сам зазнає значних втрат. Про ситуацію як на «найгарячіших» напрямках фронту – у зведенні «Одеського життя».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Ті, що несуть світло: як працюють одеські енергетики під час війни
    Ті, що несуть світло: як працюють одеські енергетики під час війни

    Енергетична інфраструктура України – одна з основних цілей російських агресорів. Про масштаби пошкоджень на Одещині зараз одеські енергетики говорити не мають права. Але в екстремальних умовах, нерідко під загрозою обстрілів, вони працюють, щоб повернути електропостачання не лише одеситам, а й мешканцям інших областей нашої країни. Сьогодні це герої тилу, що несуть нам світло. І в день, коли енергетики відзначають своє професійне свято, про них розповідає «Одеське життя».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 1033: до якого року триватимуть воєнні дії – новий прогноз
    Війна, день 1033: до якого року триватимуть воєнні дії – новий прогноз

    Сьогодні, у неділю, 22 грудня 2024 року, розпочалася тисяча тридцять третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Противник не перестає атакувати позиції наших воїнів, однак і сам зазнає значних втрат. Коротко про ситуацію як на «найгарячіших» напрямках фронту, так і в тилу – у зведенні «Одеського життя».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 1032: окупанти вдарили по онкодиспансеру у Херсоні та багатоповерхівці у Харкові
    Війна, день 1032: окупанти вдарили по онкодиспансеру у Херсоні та багатоповерхівці у Харкові

    Сьогодні, у суботу 21 грудня 2024 року, розпочалася тисяча тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Дізнатися актуальну інформацію про ситуацію на фронті та втрати ворога, а також найважливіші новини про війну ви можете з короткого зведення «Одеського життя».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • На фронті загинув футбольний тренер з Одеської області
    На фронті загинув футбольний тренер з Одеської області

    Сьогодні, 20 грудня, на Одещині прощаються із Сергієм Міщенком – футболістом, тренером, громадським діячем і членом федерації футболу Біляївського району. Житель села Дачне загинув під час виконання бойового завдання на фронті.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk