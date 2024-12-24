Війна, день 1035: дрони атакували стратегічний аеродром росіян

У росії атаковано військовий аеродром

У Ростовській області ввечері 23 грудня пролунала серія вибухів у районі аеродрому Міллерово. Українські та російські Telegram-канали повідомляють про атаку дронів.



У Міноборони РФ заявили, що 9 безпілотників нібито було збито ППО.

Аеродром Міллерово – стратегічний аеродром у Ростовській області. Служить базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

Найбільш «гарячі» напрямки фронту

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 252 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустінка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій у районах Новодарівки, Костянтинопільського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара і Новосілки.

Триває операція в Курській області, де вчора наші захисники відбили 46 ворожих штурмів.

Втрати ворога: мінус ще 1630 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.



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