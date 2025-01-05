Война, день 1047: почему оккупанты начали экономить технику

Ситуация на фронте на утро 5 января 2025: о чем информирует Генштаб ВСУ

По официальным данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в том числе сбросил 72 управляемые авиабомбы, а также произвел более 4 тысяч обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Солоного, Новооленовки, Котлы.

Также неспокойно на Торецком направлении, где враг осуществил 11 атак, а также на Кураховском (отбито 28 вражеских штурмов) и Времовском (противник совершил 17 штурмов наших позиций) направлениях.

За прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

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Советские запасы оккупантов истощаются, – аналитики

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские оккупанты начали экономить технику на фронте из-за сокращения советских запасов.

При этом аналитики отмечают, что ВСУ уничтожили или повредили более 3000 российских танков и почти 9000 единиц бронетехники в 2024 году, и Россия не сможет покрыть эти потери в среднесрочной перспективе.

«Кажется все более маловероятным, что российские военные смогут поддерживать свой текущий годовой темп потерь почти 9000 бронетехники до 2025 или до 2026 года», – отмечают в ISW.

Потери врага на утро 5 января 2025

По официальным данным Генштаба ВСУ, накануне ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления противника, двум орудиям, средству противовоздушной обороны, двум пунктам управления БпЛА.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1730 оккупантов.

Потери техники составляют:

7 танков;

26 боевых бронированных машин;

25 артиллерийских систем;

91 БпЛА;

97 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день:

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