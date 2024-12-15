Війна, день 1026: чому Україна не отримає німецьких ракет Taurus

Ситуація на фронті: окупанти просунулися на Харківщині

За даними ресурсу DeepState, минулої доби російські окупаційні війська просунулися на Куп’янському напрямі фронту в Харківській області. Також ворог мав успіхи на Курахівському та Покровському напрямках у Донецькій області.

Водночас, українські захисники відбивають атаки окупантів, змушуючи їх відходити після спроби штурму.

Велика зустрічна битва відбулася біля Піщаного під Покровськом, за підсумками якого ЗСУ вдалося змусити росіян втекти.

А в Генштабі ЗСУ повідомляють, що минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар, застосувавши дві ракети, 61 авіаційний удар, залучив 99 керованих авіабомб та понад три тисячі дронів-камікадзе.

Втрати ворога на ранок 16 грудня 2024 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 35 ударів по скупченням живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також вражено один пункт управління БпЛА, три артилерійські системи та два засоби ППО.

Як повідомляє Генштаб, минулої доби ЗСУ ліквідували орієнтовно 1280 окупантів. Втрати техніки склали:

12 танків;

32 бойових броньованих машин;

26 артилерійських систем;

3 РСЗВ;

2 засоби ППО;

127 БпЛА;

181 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн.

Шольц пояснив, чому не дасть Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації «помилковим». Він наголосив, що необхідно уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією.

Так, виступаючи на конференції у місті Потсдам, німецький політик зазначив, що Німеччина під його керівництвом стала другим найбільшим прихильником України.

«Проте я, як і раніше, переконаний, що буде помилкою, якщо далекобійна зброя, яку ми б надали Україні, була б задіяна для ударів у російській глибинці, або якщо ми постачатимемо зброю, здатну зробити саме це», – заявив Шольц.

Він додав, що конфлікт між альянсом НАТО та Російською Федерацією має бути запобігти, причому за будь-яку ціну.

«І якщо ніхто, крім нас, не має сили розуму, необхідної для прийняття зважених рішень, то так тому і бути», – додав німецький політик.

Водночас днями канцлер Німеччини заявив, що Україна отримає до кінця року деякі види зброї, які були обіцяні.

Інформація оновлюється…