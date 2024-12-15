Война, день 1026: почему Украина не получит немецкие ракеты Taurus

Ситуация на фронте: оккупанты продвинулись на Харьковщине

По данным ресурса DeepState, за минувшие сутки российские оккупационные войска продвинулись на Купянском направлении фронта в Харьковской области. Также враг имел успехи на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

В то же время украинские защитники отбивают атаки оккупантов, заставляя их отходить после попытки штурма.

Большое встречное сражение произошло возле Песчаного под Покровском, по итогам которого ВСУ удалось заставить россиян бежать.

А в Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 292 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 61 авиационный удар, привлек 99 управляемых авиабомб и более трех тысяч дронов-камикадзе.

Итоги ночного воздушного боя

По сообщению Воздушных сил, в ночь на воскресенье, 15 декабря, противник атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской.

Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников локационно потеряны, еще три вернулись в Россию.

Из-за падения сбитых БпЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, в субботу днем, 14 декабря, россияне атаковали Одессу баллистикой – горожане слышали несколько мощных взрывов. Подробностей от военных пока не поступало

Потери врага на утро 16 декабря 2024

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 35 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражен один пункт управления БпЛА, три артиллерийских системы и два средства ПВО.

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1280 оккупантов. Потери техники составили:

12 танков;

32 боевых бронированных машины;

26 артиллерийских систем;

3 РСЗО;

2 средства ПВО;

127 БпЛА;

181 единица автомобильной техники и автоцистерн.

Шольц объяснил, почему не даст Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной отказался предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, назвав такой шаг в случае его реализации «ошибочным». Он подчеркнул, что необходимо избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.

Так, выступая на конференции в городе Потсдам, немецкий политик отметил, что Германия под его руководством стала вторым крупнейшим сторонником Украины.

«Тем не менее я по-прежнему убежден, что будет ошибкой, если дальнобойное оружие, которое мы бы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов в российской глубинке, или если мы будем поставлять оружие, способное сделать именно это», – заявил Шольц.

Он добавил, что конфликт между альянсом НАТО и Российской Федерацией должен быть предотвращен, причем любой ценой.

«И если никто, кроме нас, не обладает силой разума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть», – добавил немецкий политик.

В то же время на днях канцлер Германии заявил, что Украина получит до конца года некоторые виды оружия, которые были обещаны.

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