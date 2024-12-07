Війна, день 1018: росіяни атакували балістикою Запоріжжя та Кривий Ріг – багато загиблих

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та Кривому Рогу: що відомо

Увечері п’ятниці, 6 грудня, російські терористи завдали удару балістичними ракетами по мирним українським містам Запоріжжю та Кривому Рогу.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя зруйновано СТО, пошкоджено будинки та розташовані поруч магазини.

Того ж вечора російські військові вдарили і по Кривому Рогу и влучили в адмінбудівлю, Також пошкоджено шість багатоквартирних та п’ять приватних будинків.

На ранок сьогоднішнього дня аварійно-рятувальні роботи після атаки рашистів у Запоріжжі та Кривому Рогу завершено, повідомляють обласні управління ДСНС.

Внаслідок удару по Запоріжжю загинули 10 людей, вісім з яких перебували в момент атаки в автомобілях. Постраждали 24 мешканці, серед яких троє дітей: 4-місячне немовля та 11-річна дитина.

У Кривому Розі загинуло троє людей і 17 отримали поранення, серед постраждалих одна дитина.

У російському Майкопі вночі щось гриміло

Водночас цієї ночі неспокійно було у столиці республіки Адигея – російському Майкопі.

Вибух чули у районі місцевого аеродрому. Місцеві жителі повідомляли про стовп диму, який бачили у небі над мікрорайоном Черемушки.

Подробиць поки що не повідомляють.

Крім того, стало відомо, що морські дрони Військово-морських сил ЗСУ атакували захоплені газові платформи біля окупованого Криму. Внаслідок атаки були знищені спостережні системи противника.

Про ситуацію на фронті на ранок 7 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За добу противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також десять авіаударів, скинувши 36 керованих авіабомб (КАБ). Крім того, росіяни здійснили близько 4000 обстрілів, з них 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Відрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили два пункти управління.

Наші захисники відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Константинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка на Времівському напрямку.

Невдачею для загарбників стала спроба атаки на наші позиції у напрямку Новоданилівки, на Оріхівському напрямку.

Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Наддніпрянському напрямку.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак російських загарбників.

Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні, – президент

Друга партія літаків F-16 для України від Данії вже в Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

«Це лідерство у захисті життя, яке відрізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети та рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Наразі наш повітряний щит посилено додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор», – сказав глава держави.

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