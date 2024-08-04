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Літаки F-16 представили в Україні офіційно: один зняли над Одесою (відео)

Літаки F-16 представили в Україні офіційно: один зняли над Одесою (відео)

Сьогодні, 4 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно показав літаки F-16, представлені союзниками. Проліт одного з них над одеським узбережжям очевидці зняли цього ж дня.

F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюся всіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави, – сказав президент, представляючи нові для України літаки.


Керівник держави подякував Данії, Нідерландам, Сполученим Штатам – і всім іншим партнерам за підтримку.

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Де проходила презентація – військова таємниця. Але приблизно в цей час очевидці зняли проліт однієї такої машини над одеським узбережжям. Відповідне відео було надруковано на сайті видання “Думська”.

Але багатьох читачів обурив такий вчинок журналістів. “Нафіга так швидко викладати”, “навіть територію не заблукали”, “давайте ще покажемо, де вони злітають”, “думаю, дозволили викладати” – написали вони у коментарях.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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Редакція ПРОФІЛЬ
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