ВМС України знищили у Чорному морі одну з «вишок Бойка»: що відомо

Про це пише Телеграм-канал “Одеське життя”.

Попередньо відомо, що росіяни, які захопили ці вежі після анексії Криму в 2014 році, тримали там обладнання, що дозволяє моніторити повітряну та надводну обстановку.

Після удару платформа спалахнула.

На карті пожеж NASA видно, що зараз у північно-західній частині Чорного моря палають дві великі пожежі. Один із них – це, мабуть, вежа, знищена українською ракетою у червні 2022 року, а друга – нещодавня.

Офіційна інформація поки що відсутня.

Нагадаємо, після анексії українського Криму в 2014 році росіяни захопили «вишки Бойка» «Петро Годованець» та «Україна» та розмістили на них свої радіолокаційні системи, отримавши таким чином можливість контролювати практично весь північний район Чорного моря та фіксуючи, які судна заходять чи виходять. із українських портів.

20 червня 2022 року Україна завдала ракетного удару по одній з вишок, знищивши російську РЛС та частину персоналу. Платформа горить і досі.

У вересні 2023 року наші захисники змогли повернути під контроль держави так звані «вежі Бойка», але пізніше їх знову зайняли окупанти.

Загалом Україна має чотири бурові в Чорному морі: крім «вишок Бойка», це самопідйомні установки «Таврида» і «Сиваш».