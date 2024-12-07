Война, день 1018: росияне атаковали баллистикой Запорожье и Кривой Рог – много погибших

Сегодня, в субботу, 7 декабря 2024 года, начались тысяча восемнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает совершать военные преступления против мирного гражданского населения нашей страны. Так, вечером пятницы он нанес очередной вероломный удар – по Запорожью и Кривому Рогу… Больше подробностей знает «Одесская жизнь».
Россияне ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: что известно
Вечером пятницы, 6 декабря, российские террористы нанесли удар баллистическими ракетами по мирным украинским городом Запорожью и Кривому Рогу.
В результате обстрела Запорожья разрушены СТО, повреждены дома и расположенные рядом магазины.
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Тем же вечером российские военные ударили и по Кривому Рогу. В результате повреждены админздание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
На утро сегодняшнего дня аварийно-спасательные работы после атаки рашистов в Запорожье и Кривом Роге завершены, сообщают областные управления ГСЧС
В результате удара по Запорожью погибли 10 человек, восемь из которых находились в момент атаки в автомобилях. Пострадали 24 жителя, среди которых трое детей: 4-месячный младенец и 11-летний ребенок.
В Кривом Роге погибли три человека и 17 получили ранения, среди пострадавших один ребенок.
В российском Майкопе ночью что-то гремело
В то же время этой ночью неспокойно было в столице республики Адыгея – российском Майкопе.
Взрыв слышали в районе местного аэродрома. Местные жители сообщали о столбе дыма, который видели в небе над микрорайоном Черемушки.
Подробностей пока не сообщают.
Кроме того, стало известно, что морские дроны Военно-морских сил ВСУ атаковали захваченные газовые платформы возле оккупированного Крыма. В результате атаки были уничтожены наблюдательные системы противника.
О ситуации на фронте на утро 7 декабря
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.
За сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне совершили около 4000 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.
Наши защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка на Времивском направлении.
Неудачей для захватчиков стала попытка атаки на наши позиции в направлении Новоданиловки, на Ореховском направлении.
Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.
На Курщине украинские защитники отразили 14 атак российских захватчиков.
Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине, – президент
Вторая партия самолетов F-16 для Украины от Дании уже в Украине, заявил накануне президент Владимир Зеленский.
«Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор», – сказал глава государства.
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