Война, день 1018: росияне атаковали баллистикой Запорожье и Кривой Рог – много погибших

Россияне ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: что известно

Вечером пятницы, 6 декабря, российские террористы нанесли удар баллистическими ракетами по мирным украинским городом Запорожью и Кривому Рогу.

В результате обстрела Запорожья разрушены СТО, повреждены дома и расположенные рядом магазины.

Тем же вечером российские военные ударили и по Кривому Рогу. В результате повреждены админздание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

На утро сегодняшнего дня аварийно-спасательные работы после атаки рашистов в Запорожье и Кривом Роге завершены, сообщают областные управления ГСЧС

В результате удара по Запорожью погибли 10 человек, восемь из которых находились в момент атаки в автомобилях. Пострадали 24 жителя, среди которых трое детей: 4-месячный младенец и 11-летний ребенок.

В Кривом Роге погибли три человека и 17 получили ранения, среди пострадавших один ребенок.

В российском Майкопе ночью что-то гремело

В то же время этой ночью неспокойно было в столице республики Адыгея – российском Майкопе.

Взрыв слышали в районе местного аэродрома. Местные жители сообщали о столбе дыма, который видели в небе над микрорайоном Черемушки.

Подробностей пока не сообщают.

Кроме того, стало известно, что морские дроны Военно-морских сил ВСУ атаковали захваченные газовые платформы возле оккупированного Крыма. В результате атаки были уничтожены наблюдательные системы противника.

О ситуации на фронте на утро 7 декабря

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

За сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне совершили около 4000 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

Наши защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка на Времивском направлении.

Неудачей для захватчиков стала попытка атаки на наши позиции в направлении Новоданиловки, на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники отразили 14 атак российских захватчиков.

Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине, – президент

Вторая партия самолетов F-16 для Украины от Дании уже в Украине, заявил накануне президент Владимир Зеленский.

«Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор», – сказал глава государства.

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