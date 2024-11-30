Війна, день 1011: Україна може втратити Покровськ до 2025 року, – думка

Сьогодні, у суботу, 30 листопада 2024 року, розпочалася 1011-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Про найбільш значущі події минулої доби – у короткому зведенні «Одеського життя».
Ворог атакував з повітря Херсонщину і Миколаївщину
За інформацією Генштабу ЗСУ, всього за минулу добу зафіксовано 192 бойових зіткнення. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар з використанням однієї ракети, а також 36 авіаударів, скинувши 61 керовану авіабомбу. Крім того, ворог здійснив 4663 обстріли, з них 99 – з реактивних систем залпового вогню, і використовував для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.
Читайте також: Унаслідок нічної атаки під Одесою горіли будинки, багато поранених
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Сіверськодонецьк, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів і Козацьке.
Продовжується операція ЗСУ в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на цьому напрямку.
Як повідомляють Повітряні сили, за минулу добу, 29 листопада, російські окупанти атакували Херсонщину балістичною ракетою “Іскандер-М” і Миколаївщину – балістичною ракетою невстановленого типу.
За даними Миколаївської ОДА, вранці 29 листопада російські агресори завдали балістичного удару по Миколаївському району. В результаті атаки загорілася солома на території сільськогосподарського підприємства. Пожежу було оперативно ліквідовано.
А в ніч на 30 листопада вибухи пролунали в окупованому Бердянську.
Як повідомили в міській військовій адміністрації, вибухи чули жителі кількох мікрорайонів, а після цього в місті частково зникло світло. Деякі городяни також повідомили про пожежу в районі трансформаторної підстанції. Крім проблем зі світлом місцеві жителі також повідомили про перебої з інтернетом.
Похмурий прогноз німецького генерала
Як повідомляє ресурс DeepState, за минулу добу війська РФ окупували Жовте, Пустинку і Роздольне, що на Донеччині. Також терористи просунулися біля Ільїнки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного і Курахово.
А німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг заявив, що Україна може залишити Покровськ, важливий транспортний вузол, в кінці 2024-го або на початку 2025 року.
Він зазначив, що Росія зберігає ініціативу на всіх фронтах, незважаючи на значні втрати (про них трохи нижче – ред.). Також прогнозується ескалація боїв у Курській області за участю північнокорейських військових.
Україна закликає НАТО запросити її в Альянс
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у листі колегам з НАТО закликав прийняти рішення про запрошення України в Альянс на засіданні в Брюсселі, яке заплановано на 3-4 грудня 2024 року.
Парламентська асамблея НАТО раніше також рекомендувала прискорити процес вступу України до організації.
Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що членство в НАТО повинно бути запропоновано неокупованим частинам країни, щоб покласти край «гарячій фазі війни». За умови, що саме запрошення визнає міжнародно визнані кордони України.
«Нам потрібно зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території», – сказав Зеленський.
Також Президент зазначив, що хоче безпосередньо працювати з Дональдом Трампом, тому що у людей навколо нього «різні голоси».
«І саме тому нам не потрібно дозволяти нікому навколо руйнувати наше спілкування. Це не принесе користі і буде руйнівним. Ми повинні спробувати знайти нову модель. Я хочу поділитися з ним ідеями і хочу почути від нього», – підкреслив він.
Втрати ворога на ранок 30 листопада 2024
Водночас Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
В ніч на 30 листопада 2024 року протиповітряною обороною півдня України збитий один ворожий ударний безпілотник типу Shahed. Також напередодні збито три розвідувальних безпілотники «ZALA» і чотири ударних БпЛА «Ланцет».
В результаті протиповітряного бою в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА – локаційно втрачений, ще один – полетів на окуповану територію.
Водночас, за інформацією Військово-морських сил, Росія значно знизила присутність в акваторії морів. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет, однак без «Калібрів» на борту.
За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 29 листопада 2024 року, наша авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ВВТ, пункту управління і одному іншому важливому об’єкту противника.
Крім того, наші розвідники вразили чергові три РЛС окупантів у Криму.
29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму нанесено успішні удари по дороговартісним радіолокаційним комплексам Росії.
За даними української розвідки, знищено:
- РЛС «Каста-2е2»;
- 2 РЛС «подлет».
Нагадаємо, 28 листопада розвідники знищили в Криму радіолокаційний комплекс «подлет» вартістю 5 млн доларів.
За даними Генштабу, за минулу добу ліквідовано ще 1740 російських окупантів.
В техніці у ворога втрати наступні:
- 5 танків;
- 12 бронемашин;
- 23 артилерійські системи;
- 2 РСЗВ;
- 42 БПЛА;
- 72 транспортних засоби;
- 2 одиниці спецтехніки.