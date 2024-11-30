Війна, день 1011: Україна може втратити Покровськ до 2025 року, – думка

Ворог атакував з повітря Херсонщину і Миколаївщину

За інформацією Генштабу ЗСУ, всього за минулу добу зафіксовано 192 бойових зіткнення. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар з використанням однієї ракети, а також 36 авіаударів, скинувши 61 керовану авіабомбу. Крім того, ворог здійснив 4663 обстріли, з них 99 – з реактивних систем залпового вогню, і використовував для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Сіверськодонецьк, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів і Козацьке.

Продовжується операція ЗСУ в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на цьому напрямку.

Як повідомляють Повітряні сили, за минулу добу, 29 листопада, російські окупанти атакували Херсонщину балістичною ракетою “Іскандер-М” і Миколаївщину – балістичною ракетою невстановленого типу.

За даними Миколаївської ОДА, вранці 29 листопада російські агресори завдали балістичного удару по Миколаївському району. В результаті атаки загорілася солома на території сільськогосподарського підприємства. Пожежу було оперативно ліквідовано.

А в ніч на 30 листопада вибухи пролунали в окупованому Бердянську.

Як повідомили в міській військовій адміністрації, вибухи чули жителі кількох мікрорайонів, а після цього в місті частково зникло світло. Деякі городяни також повідомили про пожежу в районі трансформаторної підстанції. Крім проблем зі світлом місцеві жителі також повідомили про перебої з інтернетом.

Похмурий прогноз німецького генерала

Як повідомляє ресурс DeepState, за минулу добу війська РФ окупували Жовте, Пустинку і Роздольне, що на Донеччині. Також терористи просунулися біля Ільїнки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного і Курахово.

А німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг заявив, що Україна може залишити Покровськ, важливий транспортний вузол, в кінці 2024-го або на початку 2025 року.

Він зазначив, що Росія зберігає ініціативу на всіх фронтах, незважаючи на значні втрати (про них трохи нижче – ред.). Також прогнозується ескалація боїв у Курській області за участю північнокорейських військових.

Україна закликає НАТО запросити її в Альянс

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у листі колегам з НАТО закликав прийняти рішення про запрошення України в Альянс на засіданні в Брюсселі, яке заплановано на 3-4 грудня 2024 року.

Парламентська асамблея НАТО раніше також рекомендувала прискорити процес вступу України до організації.

Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що членство в НАТО повинно бути запропоновано неокупованим частинам країни, щоб покласти край «гарячій фазі війни». За умови, що саме запрошення визнає міжнародно визнані кордони України.

«Нам потрібно зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території», – сказав Зеленський.

Також Президент зазначив, що хоче безпосередньо працювати з Дональдом Трампом, тому що у людей навколо нього «різні голоси».

«І саме тому нам не потрібно дозволяти нікому навколо руйнувати наше спілкування. Це не принесе користі і буде руйнівним. Ми повинні спробувати знайти нову модель. Я хочу поділитися з ним ідеями і хочу почути від нього», – підкреслив він.

Втрати ворога на ранок 30 листопада 2024

Водночас Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

В ніч на 30 листопада 2024 року протиповітряною обороною півдня України збитий один ворожий ударний безпілотник типу Shahed. Також напередодні збито три розвідувальних безпілотники «ZALA» і чотири ударних БпЛА «Ланцет».

В результаті протиповітряного бою в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА – локаційно втрачений, ще один – полетів на окуповану територію.

Водночас, за інформацією Військово-морських сил, Росія значно знизила присутність в акваторії морів. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет, однак без «Калібрів» на борту.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 29 листопада 2024 року, наша авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ВВТ, пункту управління і одному іншому важливому об’єкту противника.

Крім того, наші розвідники вразили чергові три РЛС окупантів у Криму.

29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму нанесено успішні удари по дороговартісним радіолокаційним комплексам Росії.

За даними української розвідки, знищено:

РЛС «Каста-2е2»;

2 РЛС «подлет».

Нагадаємо, 28 листопада розвідники знищили в Криму радіолокаційний комплекс «подлет» вартістю 5 млн доларів.

За даними Генштабу, за минулу добу ліквідовано ще 1740 російських окупантів.

В техніці у ворога втрати наступні: