Війна, день 1010: ЗСУ знищили «очі» російської армії

Українські АЕС знизили потужність

Учорашній ракетний удар по енергетичній інфраструктурі зачепив підстанції, які постачають енергією АЕС. Через що, три діючі атомні електростанції (АЕС) України знизили виробництво.

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний захід під час широкомасштабних військових дій у країні».

Зазначається, що на дев’яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, було знижено потужність. Крім того, один реактор на Рівненській АЕС було відключено від мережі.

АЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила зв’язок із двома лініями електропередач.

Дронова атака 29 листопада

У ніч на 29 листопада сили ППО збили 88 російських дронів, ще 41 локально втрачено, один – повернувся до Росії, повідомили в Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала в десяти областях, зокрема й в Одеській.

Загалом російські війська атакували 132 «шахедами» та безпілотниками невстановленого типу.

У Криму знищено РЛС «Підліт»

В окупованому Криму 28 листопада було знищено російський радіолокаційний комплекс «Подлет».

Як розповіли в Головному управлінні розвідки, систему було уражено поблизу населеного пункту Котовське на заході півострова.

«Мобільна РЛС 48Я6-К1 «Підліт» використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці. Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 і С-400, становить 5 мільйонів доларів», – зазначили в розвідці.

Розвідники спалили РЛС «Зоопарк»

Воїни підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «зоопарк», повідомили в ГУР МО України.

Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

Для знищення російського «зоопарку» розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.

Удар ATACMS поховав російську РЛС «Надгробок»

Збройні сили України знищили російський радар 64Н6, відомий також як «Надгробок». Зробили це, найімовірніше, за допомогою ракет ATACMS, повідомляє видання Army Recognition.

Зазначається, що цей радар є інструментом спостереження і «наріжним каменем російської мережі протиповітряної оборони».

Радар 64Н6 – ключовий компонент російської системи ПВО С-300. «Надгробок» діє як основний датчик для виявлення цілей на величезних відстанях і передає дані в режимі реального часу на командний пункт, який координує ураження загроз ракетами системи.

«Його знищення знаменує собою значний удар по російській армії, оскільки безпосередньо підриває ефективність однієї з найбільш грізних ракетних систем класу «земля-повітря», – пише видання.

У Ростовській області палає нафтобаза

Ростовська область рф у ніч на 29 листопада зазнала масованої атаки безпілотників. Міноборони Росії заявляло, що над регіоном було збито 29 безпілотників.

За інформацією місцевої влади, у Кам’янському районі зараз палає нафтобаза. До боротьби з вогнем залучено 109 осіб і 38 одиниць техніки.

Йдеться про нафтобазу Росрезерву в селищі Молодіжне в Кам’янському районі. Нафтобаза є структурою ФГКУ «Комбінат Атлас» управління Росрезерву в Південному федеральному окрузі. Цей об’єкт безпілотники атакували не вперше, адже нафтобаза є частиною ВПК РФ, що забезпечує пальним ворожу армію.

Про ситуацію на фронті

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

Російські окупанти 29 листопада продовжують наступ у Донецькій області. Ворог проривається вперед поблизу Курахового, повідомляють у DeepState. Аналітики також оприлюднили карти, де зафіксовано рух ворога.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне, де окупанти 43 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі, повідомляє Генштаб.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 ворожу атаку в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нової Праці та Пустинки.

Втрати ворога: мінус ще 2030 окупантів

За вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

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