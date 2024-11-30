Война, день 1011: Украина может потерять Покровск к 2025 году, – мнение

Враг атаковал с воздуха Херсонщину и Николаевщину

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 36 авиаударов, сбросив 61 управляемых авиабомб. Кроме того, враг совершил 4663 обстрела, из них 99 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Кившаровка, Александро-Калиново, Новоосиново, Глушковка, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Успеновка, Улакли, Большая Новоселка, Макаровка, Орехов и Казацкое.

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 23 вражеских атаки на данном направлении.

Как сообщают Воздушные Силы, за прошедшие сутки, 29 ноября, российские оккупанты атаковали Херсонщину баллистической ракетой «Искандер-М» и Николаевщину – баллистической ракетой неустановленного типа.

По данным Николаевской ОВА, утром 29 ноября российские агрессоры удалили баллистикой по Николаевскому району. В результате атаки загорелась солома на территории сельскохозяйственного предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован.

А в ночь на 30 ноября взрывы раздались в оккупированном Бердянске.

Как сообщили в городской военной администрации, взрывы слышали жители нескольких микрорайонов, а после этого в городе частично пропал свет. Некоторые горожане также сообщили о пожаре в районе трансформаторной подстанции. Помимо проблем со светом местные жители также сообщили о перебоях с интернетом.

Мрачный прогноз немецкого генерала

Как сообщает ресурс DeepState, за прошедшие сутки войска РФ оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное, что на Донетчине. Также террористы продвинулись возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкиного и в Курахово.

А немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Украина может оставить Покровск, важный транспортный узел, в конце 2024-го или начале 2025 года.

Он отметил, что Россия сохраняет инициативу на всех фронтах, несмотря на значительные потери (о них немного ниже – ред.). Также прогнозируется эскалация боев в Курской области с участием северокорейских военных.

Украина призывает НАТО пригласить ее в Альянс

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в письме коллегам из НАТО призвал принять решение о приглашении Украины в Альянс на заседании в Брюсселе, которое запланировано на 3-4 декабря 2024 года.

Парламентская ассамблея НАТО ранее также рекомендовала ускорить процесс вступления Украины в организацию.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны, чтобы положить конец «горячей фазе войны». При условии, что само приглашение признает международно признанные границы Украины.

«Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории», – сказал Зеленский.

ОН также отметил, что хочет напрямую работать с Дональдом Трампом, потому что у людей вокруг него «разные голоса».

И именно поэтому нам не нужно позволять никому вокруг разрушать наше общение. Это не принесет пользы и будет разрушительным. Мы должны попытаться найти новую модель. Я хочу поделиться с ним идеями и хочу услышать от него», – подчеркнул он.

Потери врага на утро 30 ноября 2024

В то же время Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В ночь на 30 ноября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбит один вражеский ударный беспилотник типа Shahed. Также накануне сбиты три разведывательных беспилотника «ZALA» и четыре ударных БпЛА «Ланцет».

В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БпЛА – локационно потерян, еще один – улетел на оккупированную территорию.

В то же время, по информации Военно-Морских сил, Россия значительно снизила присутствие в акватории морей. В настоящее время в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет, однако без «Калибров» на борту.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 29 ноября 2024 года, наши авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, пункта управления и одному другому важному объекту противника.

Кроме того, наши разведчики поразили очередные три РЛС оккупантов в оккупированном Крыму.

Так, 29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины в Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам РФ.

По данным украинской разведки, уничтожено:

РЛС «Каста-2е2»;

2 РЛС «подлет».

Напомним, 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму радиолокационный комплекс «подлет» стоимостью 5 млн долларов.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ликвидировано еще 1740 российских оккупантов.

В технике у врага потери следующие: