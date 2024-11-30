Война, день 1011: Украина может потерять Покровск к 2025 году, – мнение

Сегодня, в субботу, 30 ноября 2024 года, начались 1011-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О наиболее значимых событиях за прошедшие сутки – в краткой сводке «Одесской жизни».
Враг атаковал с воздуха Херсонщину и Николаевщину
По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 36 авиаударов, сбросив 61 управляемых авиабомб. Кроме того, враг совершил 4663 обстрела, из них 99 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.
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Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Кившаровка, Александро-Калиново, Новоосиново, Глушковка, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Успеновка, Улакли, Большая Новоселка, Макаровка, Орехов и Казацкое.
Продолжается операция ВСУ в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 23 вражеских атаки на данном направлении.
Как сообщают Воздушные Силы, за прошедшие сутки, 29 ноября, российские оккупанты атаковали Херсонщину баллистической ракетой «Искандер-М» и Николаевщину – баллистической ракетой неустановленного типа.
По данным Николаевской ОВА, утром 29 ноября российские агрессоры удалили баллистикой по Николаевскому району. В результате атаки загорелась солома на территории сельскохозяйственного предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован.
А в ночь на 30 ноября взрывы раздались в оккупированном Бердянске.
Как сообщили в городской военной администрации, взрывы слышали жители нескольких микрорайонов, а после этого в городе частично пропал свет. Некоторые горожане также сообщили о пожаре в районе трансформаторной подстанции. Помимо проблем со светом местные жители также сообщили о перебоях с интернетом.
Мрачный прогноз немецкого генерала
Как сообщает ресурс DeepState, за прошедшие сутки войска РФ оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное, что на Донетчине. Также террористы продвинулись возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкиного и в Курахово.
А немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Украина может оставить Покровск, важный транспортный узел, в конце 2024-го или начале 2025 года.
Он отметил, что Россия сохраняет инициативу на всех фронтах, несмотря на значительные потери (о них немного ниже – ред.). Также прогнозируется эскалация боев в Курской области с участием северокорейских военных.
Украина призывает НАТО пригласить ее в Альянс
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в письме коллегам из НАТО призвал принять решение о приглашении Украины в Альянс на заседании в Брюсселе, которое запланировано на 3-4 декабря 2024 года.
Парламентская ассамблея НАТО ранее также рекомендовала ускорить процесс вступления Украины в организацию.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны, чтобы положить конец «горячей фазе войны». При условии, что само приглашение признает международно признанные границы Украины.
«Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории», – сказал Зеленский.
ОН также отметил, что хочет напрямую работать с Дональдом Трампом, потому что у людей вокруг него «разные голоса».
И именно поэтому нам не нужно позволять никому вокруг разрушать наше общение. Это не принесет пользы и будет разрушительным. Мы должны попытаться найти новую модель. Я хочу поделиться с ним идеями и хочу услышать от него», – подчеркнул он.
Потери врага на утро 30 ноября 2024
В то же время Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В ночь на 30 ноября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбит один вражеский ударный беспилотник типа Shahed. Также накануне сбиты три разведывательных беспилотника «ZALA» и четыре ударных БпЛА «Ланцет».
В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БпЛА – локационно потерян, еще один – улетел на оккупированную территорию.
В то же время, по информации Военно-Морских сил, Россия значительно снизила присутствие в акватории морей. В настоящее время в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет, однако без «Калибров» на борту.
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 29 ноября 2024 года, наши авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, пункта управления и одному другому важному объекту противника.
Кроме того, наши разведчики поразили очередные три РЛС оккупантов в оккупированном Крыму.
Так, 29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины в Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам РФ.
По данным украинской разведки, уничтожено:
- РЛС «Каста-2е2»;
- 2 РЛС «подлет».
Напомним, 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму радиолокационный комплекс «подлет» стоимостью 5 млн долларов.
По данным Генштаба, за минувшие сутки ликвидировано еще 1740 российских оккупантов.
В технике у врага потери следующие:
- 5 танков;
- 12 бронемашин;
- 23 артиллерийских системы;
- 2 РСЗО;
- 42 БПЛА;
- 72 транспортных средства;
- 2 единицы спецтехники.