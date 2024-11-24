Війна, день 1005: чи готова Європа до тривалої війни з Росією?

Сили оборони України продовжують оборонятися

Російські окупаційні війська продовжують штурми позицій українських захисників, намагаючись покращити своє тактичне становище. На сьогоднішній день найгарячішими залишаються Покровський і Курахівський напрями фронту.

Як зазначає ресурс DeepState, ворог просунувся біля Гордіївки, Пушкіного, Юр’ївки, Петрівки, Романівки, Єлизаветівки, Роздольного, Великої Новосілки, Неліповки, у Кругляківці, Ільїнці та Берестках.

Але Збройні сили України продовжують мужньо тримати оборону. Як зазначено у зведенні Генштабу ЗСУ вранці неділі, 24 листопада, за минулу добу відбулося 227 бойових зіткнень. Противник завдав 39 авіаударів, зокрема скинув 53 керовані авіабомби.

Крім того, ворог провів понад три тисячі обстрілів, з них 159 – з реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад 800 ударних дронів.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одну радіолокаційну станцію ворога.

Триває спецоперація в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 з реактивних систем залпового вогню.

В небі над Україною збили 50 «шахедів»

З ночі на 24 листопада 2024 окупанти атакують Україну ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» і безпілотниками невстановленого типу з Орла і Брянської області.

Зокрема, «шахеди» черговий раз атакували Київ. За інформацією місцевої військової адміністрації, тривога тривала понад 3 години.

Сили Оборони виявили і знешкодили понад десяток БпЛА, що загрожували столиці. Попередньо обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Загалом, за даними Повітряних сил, виявлено і здійснено супровід 73 ворожих БпЛА. До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.

Станом на 9:00 неділі, 24 листопада, збито 50 російських безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

19 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Бойова робота триває.

Європа не готова до тривалої війни з росією, – Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що країни Європи поки не готові до тривалої війни з росією. Короткочасним військовим діям з боку агресора вони, ймовірно, зможуть дати відсіч, однак велике питання, чи готові вони до війни «на виснаження».

Говорячи про цю стратегію, яку обрала для себе росія, слід пам’ятати, що противник покладається не тільки на бойові дії, але і на інформаційно-психологічні операції проти населення, впевнений Залужний.

Водночас, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, росія за три місяці виробляє стільки зброї, скільки Євросоюз за весь рік.

Пісторіус впевнений, що путін вже бачить себе переможцем у війні проти України. Він також зазначив, що повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією і фейковими новинами, додавши при цьому, що агресивна війна Росії проти України більше не є регіональною і що Європа стикається з довгостроковою загрозою.

Куди полетять ракети ATACMS

Як пише американське видання The Wall Street Journal, Україна може вдарити ракетами ATACMS по Ростовській області рф. Під прицілом в цьому регіоні – військові аеродроми.

WSJ зазначає, що американський Інститут вивчення війни і вашингтонський аналітичний центр склали карту з близько 200 військовими цілями на території росії у зоні досяжності ракет ATACMS.

Ворог використовує проти України ракети КНДР із західними компонентами

А CNN повідомляє, що ракети КНДР, якими росія атакувала Україну, містять деталі зі США і Європи.

Як заявив у коментарі виданню завідувач військово-дослідною лабораторією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький, цього року росія запустила близько 60 північнокорейських ракет КN-23. Згідно зі звітом Незалежної антикорупційної комісії України, найважливіші компоненти, які використовуються в цих ракетах, виготовляють 9 західних виробників, включаючи компанії зі США, Великобританії та Нідерландів, а деякі частини виготовлені вже в 2023 році.

«Все, що працює, щоб керувати ракетою, змушувати її літати – це все сторонні компоненти. Уся електроніка іноземна. Нічого корейського в ній немає. Єдине, що є корейським – це метал, який швидко іржавіє», – сказав Кульчицький.

Яких втрат зазнав ворог за добу

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші Сили оборони успішно ліквідували 1020 російських окупантів.

Добові втрати ворога в техніці наступні: