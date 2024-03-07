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Залужний на новій посаді: куди призначено екс-головнокомандувача ЗСУ

Залужний на новій посаді: куди призначено екс-головнокомандувача ЗСУ

У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України затвердив Валерія Залужного на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства Закордонних Справ.

Міністерство закордонних справ України вже звернулося до британської сторони із відповідним запитом на підтвердження нової кандидатури.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він зустрівся із ним, подякував за два роки захисту України, та запропонував й надалі бути у команді.

Новим головнокомандувачем Збройних Сил України став командувач сухопутних військ Олександр Сирський.

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