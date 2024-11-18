Війна, день 999-й: Україна отримала дозвіл бити далекобійними ракетами по РФ

Байден дав Україні дозвіл на удари ATACMS вглиб рф

Влада України отримала дозвіл США на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих у російському тилу.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в американській адміністрації.

За даними джерел видання, йдеться про ракети ATACMS далекобійністю 300 км, щодо яких досі діяла заборона на застосування по території рф, через що Україна використовувала ці ракети тільки по власній території під російською окупацією, зокрема по Криму.

Перше застосування ракет по російському тилу очікується по Курській області, зокрема по розташованим там північнокорейським військовим, а рішення про цей дозвіл нібито було ухвалено у відповідь на залучення солдатів КНДР до бойових дій. Поки не уточнюється, чи була ця зброя вже застосована ЗСУ, чи «злив» даних про американський дозвіл стався до фактичного використання ракет.

Повітряна атака 18 листопада

У ніч на 18 листопада 2024 року (з 19.30 17 листопада) ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і керованою авіаційною ракетою Х-59.

Також ворог випустив 11 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників невстановленого типу.

8 дронів було збито ППО,

ще 3 – локально втрачено.

Ситуація на фронті

За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Найактивніше окупанти намагалися просунутися на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 42 атаки.

Українські захисники стримали ворога, не дозволивши йому взяти Покровськ. У відповідь Кремль вирішив змінити тактику ведення бойових дій на Донбасі.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Українська оборона, а також обмеженість російських стратегічних і оперативних резервів, як у живій силі, так і в матеріальних ресурсах, змусили Кремль переглянути плани фронтального наступу на Покровськ.

У звіті також акцентується, що російські сили розпочали наступ на Покровськ у той час, коли Україна стикалася з істотною нестачею ресурсів, зокрема через призупинення американської допомоги восени 2023 року.

«Російське військове командування наразі намагається обійти Покровськ з південного заходу через Селидове та вирівняти лінію фронту на захід від Курахового та на північ від Вугледара», – зазначають аналітики ISW.

Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує порівнювати із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території.

Вибухи лунали під Москвою та Брянськом

Вночі на 18 листопада щонайменше п’ять регіонів росії були атаковані безпілотниками. Вибухи чули в Брянській, Курській, Бєлгородській, Тульській і Московській областях. Принаймні два дрони прямували в Москву, стверджує мер столиці окупантів Сергій Собянін.

За твердженням Собяніна, у Раменському міському окрузі (Московська область) нібито було «відбито атаку безпілотника, що летів на Москву». На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Пізніше московський мер заявив, що був нібито збитий ще один дрон, цього разу в Павлово-Посадському міському окрузі. За його словами, цей БПЛА також «летів на Москву».

Міноборони рф підтверджує збиття двох БПЛА в Московській області. Загалом, за даними окупантів, вони нібито знищили вночі 18 листопада 59 українських дронів. Зокрема 45 БПЛА збито над територією Брянської області, шість – Курської області, по три – над Бєлгородською і Тульською областями.

Втрати ворога на ранок 18 листопада 2024 року

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1560 окупантів.

Також українські воїни знешкодили: