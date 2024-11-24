Война, день 1005: готова ли Европа к длительной войне с Россией?

Силы обороны Украины продолжают обороняться

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими остаются Покровское и Кураховское направления фронта.

Как отмечает ресурс DeepState, враг продвинулся возле Гордеевки, Пушкиного, Юрьевки, Петровки, Романовки, Елизаветовки, Раздольного, Великой Новоселки, Нелиповки, в Кругляковке, Ильинке и Берестках.

Но Вооруженные силы Украины продолжают мужественно держать оборону. Как отмечено в сводке Генштаба ВСУ утром воскресенья, 24 ноября, за прошедшие сутки произошло 227 боевых столкновений. Противник нанес 39 авиаударов, в том числе сбросил 53 управляемых авиабомбы.

Помимо этого, враг провел более трех тысяч обстрелов, из них 159 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 800 ударных дронов.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию врага.

Продолжается спецоперация в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес по позициям наших воинов 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня.

В небе над Украиной сбили 50 «шахедов»

С ночи на 24 ноября 2024 оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области.

В частности, «шахеды» в очередной раз атаковали Киев. По информации местной военной администрации, тревога продолжалась более 3 часов.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка БпЛА, угрожавших столице. Предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.

Всего, по данным Воздушных сил, обнаружено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БпЛА. К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 воскресенья, 24 ноября, сбито 50 российских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях.

19 беспилотников локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Боевая работа продолжается.

Европа не готова к длительной войне с россией, – Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что страны Европы пока не готовы к длительной войне с Россией. Кратковременным военным действиям со стороны агрессора они, вероятно, смогут дать отпор, однако большой вопрос, готовы ли они к войне «измором».

Говоря об этой стратегии, которую выбрала для себя россия, следует помнить, что противник полагается не только на боевые действия, но и на информационно-психологические операции против населения, уверен Залужный.

В тоже время, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Россия за три месяца производит столько оружия, сколько Евросоюз за весь год.

Писториус уверен, что путин уже видит себя победителем в войне против Украины. Он также отметил, что полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями, добавив при этом, что агрессивная война России против Украины больше не является региональной и что Европа сталкивается с долгосрочной угрозой.

Куда полетят ракеты ATACMS

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, Украина может ударить ракетами ATACMS по Ростовской области РФ. Под прицелом в этом регионе – военные аэродромы.

WSJ отмечает, что американский Институт изучения войны и вашингтонский аналитический центр составили карту с около 200 военными целями на территории России в зоне досягаемости ракет ATACMS.

Враг использует против Украины ракеты КНДР с западными компонентами

А CNN сообщает, что ракеты КНДР, которыми россия атаковала Украину, содержат детали из США и Европы.

Как заявил в комментарии изданию заведующий военно-исследовательской лабораторией Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий, в этом году Россия запустила около 60 северокорейских ракет КN-23. Согласно отчету Независимой антикоррупционной комиссии Украины, важнейшие компоненты, которые используются в этих ракетах, изготавливают 9 западных производителей, включая компании из США, Великобритании и Нидерландов, а некоторые части изготовлены уже в 2023 году.

«Все, что работает, чтобы управлять ракетой, заставлять ее летать – это все сторонние компоненты. Вся электроника иностранная. Ничего корейского в нем нет. Единственное, что является корейским – это металл, который быстро ржавеет», – сказал Кульчицкий.

Какие потери понес враг за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши Силы обороны успешно ликвидировали 1020 российских оккупантов.

Суточные потери врага в технике следующие: