Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали у Дніпрі

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському, про що глава держави поінформував у себе в Телеграм.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання у Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон», – повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що операція із затримання була дуже непростою. Упродовж кількох днів після скоєння злочину над його розкриттям працювали сотні спеціалістів Нацполіції України, СБУ та інших служб.

«Затримано 18-річного хлопця. Продовжуються необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ надати суспільству всі деталі», – додав президент.

За словами Клименка, зараз затриманий перебуває у руках поліції.

«Важливо дізнатися про всі деталі. Поки що слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець», – цитує міністра Телеграм-канал «Одеське життя».

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Як повідомляло «Одеське життя», увечері 19 липня у Львові, у дворі будинку на вулиці Масарика, невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон. Куля потрапила жінці у скроню. Жінку госпіталізували у критичному стані, і через кілька годин Ірина Фаріон померла у лікарні.

Ірину Фаріон поховали 22 липня на Личаківському цвинтарі. Попрощатися з нею прийшли тисячі львів’ян.

Згодом правоохоронці опублікували фото підозрюваного у вбивстві мовознавиці. За даними ЗМІ, підозрюваний майже щодня приходив у двір Фаріон перед убивством. Хлопець був яскраво одягнений і мав нетипову ходу.

Правоохоронці розпочали спеціальну операцію із затримання стрільця. Було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство). Поліція розглядає кілька версій, включаючи суспільно-політичну діяльність та особисту ворожість, а також можливий російський слід.

Ірина Фаріон здобула скандальну популярність через свою непримиренну боротьбу з російською мовою та часто радикальними висловлюваннями, зокрема, стосовно російськомовних військовослужбовців, які захищають Україну на фронті.