Відключення світла в Одесі: ситуація на ранок 26 березня (відео)

Про ситуацію із постачанням електрикою Одеси та області розповів директор ДТЕК “Одеські електромережі” Дмитро Григор’єв.

За його словами, ситуація дуже непроста. Ворог продовжує атакувати енергосистему і внаслідок нічної атаки 25 березня було пошкоджено ще один об’єкт НЕК “Укренерго”, що сильно погіршило ситуацію, тому що енергосистема Одеської області ще не оговталася від атак, які були минулого тижня.

Тому в Одесі та Одеському районі тривають екстрені відключення, графіки не діють. Причина таких обмежень – працездатна мережа не може пропустити той обсяг електроенергії, який потрібен всім абонентам.

Але критична інфраструктура заживлена на 100% і працює у штатному режимі. Найбільш постраждалими є саме Одеський район та місто Одеса. В інших районах області обмежень немає,

– розповів енергетик.

Зазначимо, що раніше голова Одеської ОВ Олег Кіпер попереджав, що в багато одеських будинків світло подаватиметься 2-3 години на добу. Загалом без світла вчора залишилося 300 тисяч сімей.

При цьому зміни на краще присутні. Якщо 25 березня громадський електротранспорт в Одесі не працював (для роботи трамваїв та тролейбусів не вистачало електричної потужності), то сьогодні зранку на маршрути вийшла приблизно половина рухомого складу.

Енергетики та міська влада Одеси закликають всіх підприємців відмовитися від освітлення фасадів та зовнішньої реклами, а населення просять не користуватися зайвими електроприладами (бойлери, електрообігрівачі, електроплити та електрочайники), особливо у ранкові та електрочайники) вечірній піковий годинник навантаження.