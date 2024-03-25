Світло в Одесі буде 2-3 години на добу – Одеська ОВА

Таку заяву зробив під час брифінгу 25 березня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він додав, що є надія і на те, що це цей термін може збільшатися.

А мер Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки нічного удару російських дронів. У місті було зупинено роботу ТЕЦ, двох міських котельних та насосних станцій Інфоксводоканалу. Водопостачання вже відновлено.

Потроху відновлюють роботу котелень, намагаються перезапустити ТЕЦ. В Одесі працюють комунальні Пункти незламності, де можна погрітися та зарядити телефони та інші гаджети.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб повернути можливість подавати для Одеси необхідну електричну потужність.

Нагадаємо, що проблеми з постачанням Одеси та передмість електроенергією виникли після того, як на уламки збитого “Шахеда” пошкодили високовольтне обладнання. Останній тиждень російські агресори відновили атаки на українську енергетичну інфраструктуру.