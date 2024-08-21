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Відключення світла в Одесі: що змінилося сьогодні і коли можуть скасувати графіки

Відключення світла в Одесі: що змінилося сьогодні і коли можуть скасувати графіки

За розпорядженням компанії-регулятора НЕК «Укренерго» сьогодні, 21 серпня 2024 року, стабілізаційні відключення світла почалися на півгодини раніше. Водночас у компанії розповіли, коли відключень вдасться уникнути.

Згідно з оновленою інформацією, в середу, 21 серпня, одна черга відключень діятиме з 15:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 годин.

З 18:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

Водночас незмінним залишається те, що відключення сьогодні передбачено лише у «темно-сірій зоні» графіків.

Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше повідомлялося, що відключення світла 21 серпня почнуть діяти з 16:00 години.

Коли перестануть вимикати світло?

Як розповів напередодні голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, за відсутності форс-мажорів вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

«Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень», – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, відключення світла в Україні відновилися з 19 серпня 2024 року, коли знову встановилася спекотна погода.

А з 30 липня відключення світла не застосовувалися через покращення ситуації в енергосистемі та спад аномальної спеки. Тоді ж повідомлялося, що наступні три місяці обмеження споживання, якщо й будуть, то мінімальними.

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