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Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки у понеділок, 19 серпня

Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки у понеділок, 19 серпня

За інформацією НЕК “Укренерго”, завтра, у понеділок, 19 серпня 2024 року, в Україні та зокрема в Одесі повертаються стабілізаційні відключення світла.

У компанії пояснили, що причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.

Так, завтра, 19 серпня, застосовуватиметься одна черга відключень у період з 17:00 до 21:00 години.

В інші години обмежень не передбачається.

Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години без світла на добу. Але якщо вдень обмеження знімаються і відключення можливі лише у вечірній час, то час відключення може скласти 2 години.

В той же час, попереджають у ДТЕК, кількість черг може змінюватись в залежності від актуальної ситуації в енергосистемі. І у разі її зміни споживачів буде оповіщено додатково.

Нагадаємо, з 30 липня відключення світла не застосовувалися через поліпшення ситуації в енергосистемі та спаду аномальної спеки. Тоді ж повідомлялося, що наступні три місяці обмеження споживання, якщо й будуть, мінімальними.

Але пізніше стало відомо, що повернення спекотної погоди (а саме таку і прогнозують синоптики наступного тижня) може призвести до збільшення споживання електроенергії та змусити енергетиків повернутися до графіків відключень світла.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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