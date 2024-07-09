В “Укренерго” пояснили, що означає відключення кількох черг одночасно

Як пояснили в “Укренерго”, споживачі кожної області поділені на 6 черг.

Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягом, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, що імпортують понад 80% свого споживання.

Для компенсації дефіциту енергії доводиться використовувати кілька черг одразу:

1 черга – 4 години без світла на добу,

2 черги – 8 годин без світла на добу,

3 черги – 12 годин без світла на добу,

4 черги – понад 12 годин без світла на добу.

“Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр “Укренерго” для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати зараз – визначають обленерго у кожному регіоні”, – зазначили у компанії.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області.

Сьогодні, 9 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом доби. З посиленням спеки після 14:00 – планується застосовувати 3-4 черги.

Нагадаємо, «Укренерго» скасувала виміри фактичного рівня споживання у кожній області, які планувала провести з 9 по 24 липня.