Як відключатимуть світло в Одесі у середу, 21 серпня

Як відомо, через спекотну погоду з 19 серпня 2024 року в Одесі знову почали відключати світло за графіками. Як повідомляє НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення діятимуть і завтра, у середу, 21 серпня.
За даними компанії, завтра відключатимуть світло за таким графіком:
- з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень;
- з 18:00 до 22:00 – дві дві черги відключень одночасно.
Тобто, пояснюють у ДПЕК, відключення відбуватимуться лише у «темно-сірій зоні» графіків.
В інші години обмежень у подачі електрики не планується. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Що таке черги вимкнення світла
Нагадаємо, черга відключень світла – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават електроенергії.
Для компенсації дефіциту нині енергії енергетики використовують:
- 1 черга – 4 години без світла на добу,
- 2 черги – 8 годин без світла на добу,
При цьому слід врахувати, що оскільки в денний час відключень не передбачається, то час відключення (зрозуміло, ймовірно) може становити від 1-2 (1 черга) до 2-3 годин (2 черга).
Де одесити можуть дізнатися про свої графіки відключень світла
Графіки розміщені у чат-боті компанії ДТЕК:
Також не варто забувати про економне використання електроенергії – це допоможе знизити кількість та тривалість відключень.
Ка діятимуть графіки відключень світла в Одесі сьогодні, 20 серпня, «Одеське життя» розповідало ТУТ.