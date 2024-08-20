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Як відключатимуть світло в Одесі у середу, 21 серпня

Як відключатимуть світло в Одесі у середу, 21 серпня

Як відомо, через спекотну погоду з 19 серпня 2024 року в Одесі знову почали відключати світло за графіками. Як повідомляє НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення діятимуть і завтра, у середу, 21 серпня.

За даними компанії, завтра відключатимуть світло за таким графіком:

  • з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень;
  • з 18:00 до 22:00 – дві дві черги відключень одночасно.

Тобто, пояснюють у ДПЕК, відключення відбуватимуться лише у «темно-сірій зоні» графіків.

В інші години обмежень у подачі електрики не планується. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Що таке черги вимкнення світла

Нагадаємо, черга відключень світла – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават електроенергії.

Для компенсації дефіциту нині енергії енергетики використовують:

  • 1 черга – 4 години без світла на добу,
  • 2 черги – 8 годин без світла на добу,

При цьому слід врахувати, що оскільки в денний час відключень не передбачається, то час відключення (зрозуміло, ймовірно) може становити від 1-2 (1 черга) до 2-3 годин (2 черга).

Де одесити можуть дізнатися про свої графіки відключень світла

Графіки розміщені у чат-боті компанії ДТЕК:

Також не варто забувати про економне використання електроенергії – це допоможе знизити кількість та тривалість відключень.

Ка діятимуть графіки відключень світла в Одесі сьогодні, 20 серпня, «Одеське життя» розповідало ТУТ.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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