Отключения света в Одессе: что изменилось сегодня и когда могут отменить графики

Согласно обновленной информации, в среду, 21 августа, одна очередь отключений будет действовать с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 часов.

С 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

В то же время неизменным остается то, что отключения сегодня предусмотрены только в «темно-серой зоне» графиков.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее сообщалось, что отключения света 21 августа начнут действовать с 16:00 часов.

Когда перестанут отключать свет?

Как рассказал накануне председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, при отсутствии форс-мажоров, уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

«Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) – будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего. И в такие вечерние часы могут быть использованы одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное убывание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях – позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений», – отметил Кудрицкий.

Напомним, отключения света в Украине возобновились с 19 августа 2024 года, когда снова установилась жаркая погода.

А с 30 июля отключения света не применялись из-за улучшения ситуации в энергосистеме и спада аномальной жары. Тогда же сообщалось, что следующие три месяца ограничения потребления, если и будут, то минимальными.