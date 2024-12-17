Відключення світла в Одесі: до чого готуватися у середу, 18 грудня

Завтра, в середу, 18 грудня 2024 року, в Одесі та на Одещині, як і по всій Україні, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, введені після низки масованих атак російських агресорів на енергооб’єкти нашої країни. У той же час для побутових споживачів буде задіяно лише половину черги відключень.
За інформацією компанії-регулятора НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень у середу будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 07:00 – 20:00 – пів черги відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» у свою чергу повідомляють, що відключати світло завтра будуть за таким графіком:
Дізнатися свою групу та підгрупу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» або в чат-боті компанії в месенджерах Телеграм та Вайбер.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, відключення світла не передбачалося.
Як повідомлялося раніше, із понеділка. 16 грудня 2024 року в Україні почали діяти нові, уніфіковані, графіки стабілізаційних відключень світла. Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя»:
В Одесі ввели нові графіки відключення світла: як у них розібратися.