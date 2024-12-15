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Відключення світла по-новому: якими будуть графіки в Одесі на 16 грудня (ОНОВЛЕНО)

Відключення світла по-новому: якими будуть графіки в Одесі на 16 грудня (ОНОВЛЕНО)

У понеділок, 16 грудня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та на Одещині, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, запроваджені після низки масованих атак російських агресорів на енергооб’єкти нашої країни. Але з цього дня вони стануть уніфікованими, тобто єдиними для всіх регіонів.

Як повідомлялося, тепер, щоб уникнути перевантажень мережі черги відключень світла будуть розділені на підчерги.

За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень у понеділок будуть такими:

Для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 12:00 – дві черги відключень;
  • 12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;
  • 15:00 – 17:00 – дві черги відключень;
  • 17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;
  • 19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У компанії попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Читайте також: Україну поділять на зони: планується кардинально змінити відключення світла

Вночі компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки:

Новый график

«Цікаво, але нічого не зрозуміло», – коментують користувачі.

Пізніше з’явилася більш зрозуміла інформація:

Новые графики, Одесса

Новые графики Одесса 2

Дізнатися про свою групу одесити можуть на сайті компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Ви також можете дізнатися: Вимкнути світло будуть за новими правилами (відео).

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