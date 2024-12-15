Відключення світла по-новому: якими будуть графіки в Одесі на 16 грудня (ОНОВЛЕНО)

Як повідомлялося, тепер, щоб уникнути перевантажень мережі черги відключень світла будуть розділені на підчерги.

За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень у понеділок будуть такими:

Для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У компанії попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Вночі компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки:

«Цікаво, але нічого не зрозуміло», – коментують користувачі.

Пізніше з’явилася більш зрозуміла інформація:

Дізнатися про свою групу одесити можуть на сайті компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

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