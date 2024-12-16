В Одесі запровадили нові графіки відключень світла: як у них розібратися

До 16 грудня всі споживачі електроенергії ділилися на 6 груп відключень. Для кожної групи компанія-постачальник ДТЕК “Одеські електромережі” складала графік відключень, який публікувався ввечері попереднього дня.

До справедливості цих графіків у споживачів було багато претензій. За ними одна група могла провести без світла 4 години на добу, а друга – 8 годин поспіль і навіть більше. Потім, за заявами енергетиків, протягом тижня, ця різниця вирівнювалася. Але це не скасовувало того, що хтось був змушений весь день або весь вечір залишатися без світла.

Нова система має цю ситуацію пом’якшити – відключення мають стати більш гнучкими і не можуть тепер тривати більше ніж 3,5 (три з половиною) години поспіль. А перерва між відключеннями не може бути меншою ніж 3,5 години.

Для цього всі групи розбили на дві підгрупи. Наприклад, групу 1 розділили на 1.1 та 1.2, групу 2 на 2.1 та 2.2 і так далі.

Дізнатися свою групу та підгрупу можна на сайті ДТЕК “Одеські електромережі” або в чат-боті компанії (працює в месенджерах “Телеграм” та “Вайбер”).

У першому випадку треба на сайті “Одеських електромереж” перейти на сторінку з відключеннями та ввести свою адресу: місто, вулицю та номер будинку у відповідні поля форми. Перейти за одним із посилань для відповідного додатку та в нього ввести номер свого особового рахунку. Після цього з’явиться меню, в якому можна дізнатися інформацію про поточне відключення (в чому причина і коли увімкнуть світло), а також графік на поточний день.

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Що збентежило одеситів?

Спочатку на сайті ДТЕК і чат-ботах з’явився такий графік:

Розуміти його треба так: у часових зонах, позначених білим кольором, світло точно буде. У сірих зонах можуть бути відключення (а можуть і не бути).

Як дізнатися це більш точно? Слідкувати за публікацією уточнених графіків. Вони з’являються на сайті та в ботах трохи пізніше і виглядають так:

Або так (у чат-боті):

Ну а найпростіший спосіб дізнатися, коли у вас будуть відключати світло – стежити за публікаціями в “Одеському Житті” та постами в нашому телеграм-каналі. Ми публікуємо зрозумілі графіки відключень оперативно і щодня.

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