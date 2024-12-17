Отключения света в Одессе: к чему готовиться в среду, 18 декабря

Завтра, в среду, 18 декабря 2024 года, в Одессе и в Одесской области, как и по всей Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после ряда массированных атак российских агрессоров на энергообъекты нашей страны. В то же время для бытовых потребителей будет задействована всего половина очереди отключений.
По информации компании-регулятора НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в среду будут следующими:
Для бытовых потребителей:
- 07:00 – 20:00 – половина очереди отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Читайте также: Одессу этой зимой ожидают самые длительные отключения света
В компании ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь сообщают, что отключать свет завтра будут по такому графику:
Узнать свою группу и подгруппу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети» или в чат-боте компании в мессенджерах Телеграм и Вайбер.
Напомним, сегодня, 17 декабря, отключения света не предусматривались.
Как сообщалось ранее, с понедельника. 16 декабря 2024 года, в Украине начали действовать новые, унифицированные, графики стабилизационных отключений света. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни»:
В Одессе ввели новые графики отключений света: как в них разобраться.