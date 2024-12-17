Отключения света в Одессе: к чему готовиться в среду, 18 декабря

По информации компании-регулятора НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в среду будут следующими:

Для бытовых потребителей:

07:00 – 20:00 – половина очереди отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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В компании ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь сообщают, что отключать свет завтра будут по такому графику:

Узнать свою группу и подгруппу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети» или в чат-боте компании в мессенджерах Телеграм и Вайбер.

Напомним, сегодня, 17 декабря, отключения света не предусматривались.

Как сообщалось ранее, с понедельника. 16 декабря 2024 года, в Украине начали действовать новые, унифицированные, графики стабилизационных отключений света. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни»:

В Одессе ввели новые графики отключений света: как в них разобраться.