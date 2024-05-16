Відключення світла в Одесі: чи чекати на них увечері 16 травня?

Про це повідомляє сьогодні компанія ДТЕК “Одеські електромережі”.

За інформацією енергетиків, зараз ситуація в енергосистемі залишається дуже складною, спостерігається значний дефіцит електроенергії.

«Тому після 00:00 до 9:00, 17 травня, можливе продовження відключень», – додали в ДТЕК.

Актуальну інформацію про відключення можна дізнатися у чат-боті ДТЕК «Одеські електромережі» у Viber та Telegram, на сторінці компанії у Facebook та на сайті ДТЕК (при завантаженні сайту можуть бути короткочасні затримки через велику кількість запитів).

Раніше, як повідомляло «Одеське життя», 15 травня у всіх регіонах України були у ведені контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Як повідомлялося, обмеження енергоспоживання діятимуть і сьогодні, 16 травня.

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