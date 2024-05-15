Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області можливі нові стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії: у чому різниця?

В Одеській області можливі нові стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії: у чому різниця?

Ситуація в енергосистемі України складна, через похолодання виник значний дефіцит, тому можливі нові відключення. Вони можуть бути як екстреними, так і стабілізаційними.

Про це повідомили в компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

Чим відрізняються стабілізаційні та екстрені відключення?

Як пояснили енергетики, стабілізаційні вимкнення застосовуються відповідно до графіків і тільки в разі дефіциту електроенергії в енергосистемі. Обсяг електроенергії, яку слід заощадити в регіоні, визначено заздалегідь. Такі відключення тривають близько 4 годин (± 30 хвилин для перемикання клієнтів), після чого вмикається інша група.

Екстрені відключення вводяться, коли потрібно збалансувати енергосистему в певний момент на більшу потужність. Обсяг електроенергії, яку потрібно заощадити в регіоні, невідомий заздалегідь. Скільки триватимуть такі відключення і коли будуть введені, передбачити неможливо.

«Після команди НЕК Укренерго диспетчери мають не більше 10 хвилин, щоб оперативно виконати відключення, інакше може статися велика аварія в енергосистемі», – зазначили в ДТЕК Одеські електромережі.

Щойно необхідність у додатковому обмеженні закінчується – знижується споживання або зростає виробництво електроенергії – екстрені відключення скасовуються.

Про можливі аварійні відключення світла у вечірні години сьогодні, 15 травня, попередили в «Укренерго».

За умови зростання споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, Укренерго прогнозує введення аварійних відключень побутових і промислових споживачів.

А з 16:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk