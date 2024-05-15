В Одеській області можливі нові стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії: у чому різниця?

Про це повідомили в компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

Чим відрізняються стабілізаційні та екстрені відключення?

Як пояснили енергетики, стабілізаційні вимкнення застосовуються відповідно до графіків і тільки в разі дефіциту електроенергії в енергосистемі. Обсяг електроенергії, яку слід заощадити в регіоні, визначено заздалегідь. Такі відключення тривають близько 4 годин (± 30 хвилин для перемикання клієнтів), після чого вмикається інша група.

Екстрені відключення вводяться, коли потрібно збалансувати енергосистему в певний момент на більшу потужність. Обсяг електроенергії, яку потрібно заощадити в регіоні, невідомий заздалегідь. Скільки триватимуть такі відключення і коли будуть введені, передбачити неможливо.

«Після команди НЕК Укренерго диспетчери мають не більше 10 хвилин, щоб оперативно виконати відключення, інакше може статися велика аварія в енергосистемі», – зазначили в ДТЕК Одеські електромережі.

Щойно необхідність у додатковому обмеженні закінчується – знижується споживання або зростає виробництво електроенергії – екстрені відключення скасовуються.

Про можливі аварійні відключення світла у вечірні години сьогодні, 15 травня, попередили в «Укренерго».

За умови зростання споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, Укренерго прогнозує введення аварійних відключень побутових і промислових споживачів.

А з 16:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.