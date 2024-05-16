Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: ожидать ли таковых вечером 16 мая?

Отключения света в Одессе: ожидать ли таковых вечером 16 мая?

Сегодня, в четверг, 16 мая 2024 года, с 16:00 до 00:00 в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения согласно лимитам потребления электроэнергии, предоставленным НЭК Укрэнерго.

Об этом сообщает сегодня компания ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, в настоящее время ситуация в энергосистеме остается очень сложной, наблюдается значительный дефицит электроэнергии.

«Поэтому после 00:00 до 9:00, 17 мая возможно продолжение отключений», – добавили в ДТЭК.

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Актуальную информацию об отключении можно узнать в чат-боте ДТЭК «Одесские электросети» в Viber и Telegram, на странице компании в Facebook и на сайте ДТЭК (при загрузке сайта могут быть кратковременные задержки из-за большого количества запросов).

Ранее, как сообщала «Одесская жизнь», 15 мая во всех регионах Украины были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Как сообщалось, ограничения энергопотребления будут действовать и сегодня, 16 мая.

Вы также можете узнать: В Одесской области возможны новые стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии: в чем разница?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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