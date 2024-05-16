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Планові відключення в Одесі: де не буде світла 16 травня

Планові відключення в Одесі: де не буде світла 16 травня

Крім можливих аварійних відключень по всій Україні, в одеських енергетиків на сьогодні, 16 травня, є плани проведення ремонтних робіт на електролініях. У зв’язку з цим деякі одесити залишилися без електроенергії.

ДТЕК Одеські електромережі повідомляють адреси та тривалість відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 14.00

  • Ольгієвська, 37,
  • Мечникова, 22-30.

Роботи до 19.00

  • В.Арнаутська , 33-47,
  • Осипова, 37,
  • Л.Шмідта, 1-11,
  • М.Арнаутська, 46-48,
  • Пушкінська, 71.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/к.37 і 40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Добровольського, 61-112,
  • Марсельська, 1-3,
  • Г. Оборони Одеси, 14-22,
  • Бахмутська (Курська), 82-115,
  • Ж.Кюрі, 15-50,
  • Орловська, 1-13,
  • Професора Беркевича провулок (пров.1й Орловський), 2-6,
  • 9-а,10а,11а,13а,15а,19а лінія на ж/м, 1-37.
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