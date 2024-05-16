Планові відключення в Одесі: де не буде світла 16 травня

Крім можливих аварійних відключень по всій Україні, в одеських енергетиків на сьогодні, 16 травня, є плани проведення ремонтних робіт на електролініях. У зв’язку з цим деякі одесити залишилися без електроенергії.
ДТЕК Одеські електромережі повідомляють адреси та тривалість відключень.
Центральний РЕМ
Роботи до 14.00
- Ольгієвська, 37,
- Мечникова, 22-30.
Роботи до 19.00
- В.Арнаутська , 33-47,
- Осипова, 37,
- Л.Шмідта, 1-11,
- М.Арнаутська, 46-48,
- Пушкінська, 71.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/к.37 і 40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Добровольського, 61-112,
- Марсельська, 1-3,
- Г. Оборони Одеси, 14-22,
- Бахмутська (Курська), 82-115,
- Ж.Кюрі, 15-50,
- Орловська, 1-13,
- Професора Беркевича провулок (пров.1й Орловський), 2-6,
- 9-а,10а,11а,13а,15а,19а лінія на ж/м, 1-37.