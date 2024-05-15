Чи чекають на одеситів відключення світла завтра, 16 травня: що повідомляють в «Укренерго»

Як повідомляє компанія-регулятор, завтра, 16 травня 2024 року, протягом доби по всій Україні діятимуть планові обмеження для побутових та промислових споживачів – графіки погодинних відключень. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.

Повідомляється, що диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме діятимуть обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соцмережах.

За даними компанії ДТЕК, завтра з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00 можливі стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії через похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, скоєних росією українською енергосистемою з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілено рівномірно між усіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 травня, в Україні знову застосовувалися аварійні відключення світла як для промислових, так і для побутових споживачів.

Однак пізніше у ДТЕК «Одеські електромережі» повідомили, що аварійні відключення в Одесі скасовано – діють лише планові відключення. Водночас ситуація залишається складною та можливі нові відключення.