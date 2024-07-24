Відключень світла буде менше: відремонтовано ще один енергоблок

Відключень світла буде менше: відремонтовано ще один енергоблок

Сьогодні, 24 липня, один із вітчизняних енергоблоків під’єднано до енергомережі України після дострокового завершення ремонту. Це позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні, повідомили в Енергоатомі.

В енергетичній компанії зазначили, що планово-попереджувальний ремонт атомного енергоблока вдалося завершити на 13 діб раніше встановленого терміну, і його вже під’єднано до енергомережі України.

Роботи проводилися із завантаженням свіжого та вивантаженням відпрацьованого палива. Наразі триває набір потужності, – йдеться в повідомленні.

Після виходу на повну потужність енергосистема укріпиться додатковими мегаватами електроенергії, що покращить ситуацію зі світлом у країні.

Енергоатом виконує необхідні роботи на енергоблоках, намагаючись якнайшвидше провести ремонти. Звичайно ж, без втрати в якості. Компанія і наші співробітники розуміють важливість ядерної енергетики для всієї країни та енергобалансу, – зазначив глава Енергоатома Петро Котін.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що у зв’язку з підключенням одного з атомних блоків, у деяких регіонах обмеження не застосовуються до 18:00.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС).

 

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