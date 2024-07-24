Отключений света будет меньше: отремонтирован еще один энергоблок

В энергетической компании отметили, что планово-предупредительный ремонт атомного энергоблока удалось завершить на 13 суток раньше установленного срока и он уже подключен к энергосети Украины.

Работы проводились с загрузкой свежего и выгрузкой отработанного топлива. Сейчас продолжается набор мощности, — говорится в сообщении.

После выхода на полную мощность энергосистема укрепится дополнительными мегаваттами электроэнергии, что улучшит ситуацию со светом в стране.

Энергоатом выполняет необходимые работы на энергоблоках, стараясь как можно быстрее провести ремонты. Конечно же, без потери в качестве. Компания и наши сотрудники понимают важность ядерной энергетики для всей страны и энергобаланса, — отметил глава Энергоатома Петр Котин.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что в связи с подключением одного из атомных блоков, в некоторых регионах ограничения не применяются до 18:00.

Напомним, до начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами Запорожской АЭС).