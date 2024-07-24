Отключений света будет меньше: отремонтирован еще один энергоблок

Отключений света будет меньше: отремонтирован еще один энергоблок

Сегодня, 24 июля, один из отечественных энергоблоков подключен к энергосети Украины после досрочного завершения ремонта. Это положительно повлияет на ситуацию со светом в стране, сообщили в Энергоатоме. 

В энергетической компании отметили, что планово-предупредительный ремонт атомного энергоблока удалось завершить на 13 суток раньше установленного срока и он уже подключен к энергосети Украины.

Работы проводились с загрузкой свежего и выгрузкой отработанного топлива. Сейчас продолжается набор мощности, — говорится в сообщении.

После выхода на полную мощность энергосистема укрепится дополнительными мегаваттами электроэнергии, что улучшит ситуацию со светом в стране.

Энергоатом выполняет необходимые работы на энергоблоках, стараясь как можно быстрее провести ремонты. Конечно же, без потери в качестве. Компания и наши сотрудники понимают важность ядерной энергетики для всей страны и энергобаланса, — отметил глава Энергоатома Петр Котин.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что в связи с подключением одного из атомных блоков, в некоторых регионах ограничения не применяются до 18:00.

Напомним, до начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами Запорожской АЭС).

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua