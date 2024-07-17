Енергетики достроково відремонтували атомний енергоблок: чи відключатимуть світло менше

Енергетики достроково відремонтували атомний енергоблок: чи відключатимуть світло менше

Станом на середу, 17 липня 2024 року, енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблоку. Це суттєво позначиться на стабільності енергосистеми у складний період, повідомили у Міненерго.

«Після планового ремонту та перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один із атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності»,

– зазначають у міністерстві.

Раніше причиною енергодефіциту, що виник цього літа, в «Укренерго» називали виведення в плановий ремонт енергоблоків атомних станцій.

За даними Міненерго, атомна енергетика покриває понад половину енергоспоживання.

«Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, ми маємо світло»,

– йдеться у повідомленні міністерства.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС).

У серпні відключень світла поменшає?

Як повідомлялося, в ніч на 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, внаслідок чого дефіцит енергії в системі збільшився.

На ранок 17 липня енергетикам вдалося повернути обладнання до ладу. Але незважаючи на те, що аварійні відключення у низці областей скасовано, графіки погодинних відключень продовжують діяти.

На думку експертів, енергетична ситуація може покращитись орієнтовно з середини серпня.

«З наступного тижня зменшиться спекотна погода, стане трохи прохолодніше. Можливо, також деякі блоки будуть відремонтовані та введені в експлуатацію. Тому до кінця липня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Але вони однаково будуть досить жорсткими. Тільки з середини серпня я прогнозую, що може бути відчутним зниження тривалості графіків відключень»,

– пояснив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

А у вересні-жовтні експерт прогнозує мінімальні відключення і навіть повну їхню відсутність.

Однак для реалізації цих варіантів є деякі умови:

«Якщо не буде нових російських ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Тому що основні атомні блоки виводитимуться в експлуатацію з ремонту. Крім того, відновлюватимуться блоки тепло- та гідрогенерації. Кліматична ситуація покращиться, не буде такої спеки, відповідно не включатимуть кондиціонери у тих обсягах, як зараз».

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 17 липня, стабілізаційні відключення в Одесі та Одеській області діятимуть протягом доби. Більшу частину доби буде задіяно три черги відключень, а ввечері – чотири черги одночасно.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk