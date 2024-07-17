Енергетики достроково відремонтували атомний енергоблок: чи відключатимуть світло менше

«Після планового ремонту та перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один із атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності»,

– зазначають у міністерстві.

Раніше причиною енергодефіциту, що виник цього літа, в «Укренерго» називали виведення в плановий ремонт енергоблоків атомних станцій.

За даними Міненерго, атомна енергетика покриває понад половину енергоспоживання.

«Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, ми маємо світло»,

– йдеться у повідомленні міністерства.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС).

У серпні відключень світла поменшає?

Як повідомлялося, в ніч на 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, внаслідок чого дефіцит енергії в системі збільшився.

На ранок 17 липня енергетикам вдалося повернути обладнання до ладу. Але незважаючи на те, що аварійні відключення у низці областей скасовано, графіки погодинних відключень продовжують діяти.

На думку експертів, енергетична ситуація може покращитись орієнтовно з середини серпня.

«З наступного тижня зменшиться спекотна погода, стане трохи прохолодніше. Можливо, також деякі блоки будуть відремонтовані та введені в експлуатацію. Тому до кінця липня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Але вони однаково будуть досить жорсткими. Тільки з середини серпня я прогнозую, що може бути відчутним зниження тривалості графіків відключень»,

– пояснив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

А у вересні-жовтні експерт прогнозує мінімальні відключення і навіть повну їхню відсутність.

Однак для реалізації цих варіантів є деякі умови:

«Якщо не буде нових російських ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Тому що основні атомні блоки виводитимуться в експлуатацію з ремонту. Крім того, відновлюватимуться блоки тепло- та гідрогенерації. Кліматична ситуація покращиться, не буде такої спеки, відповідно не включатимуть кондиціонери у тих обсягах, як зараз».

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 17 липня, стабілізаційні відключення в Одесі та Одеській області діятимуть протягом доби. Більшу частину доби буде задіяно три черги відключень, а ввечері – чотири черги одночасно.