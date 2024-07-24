В Одесі до вечора скасували відключення світла за графіком

Про це повідомили в місцевому ДТЕК.

“Ми отримали гарну новину від Укренерго. Для Одеської області скасовано стабілізаційні відключення до 18:00. Проведіть цей час із користю, але не забувайте про розумне споживання електроенергії”, – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Після 18:00 стабілізаційні відключення світла повернуть, за вчорашньою інформацією відключати обіцяли максимум дві черги одночасно. З 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

Нагадаємо, що сьогодні місцевий ДТЕК застосовує масштабні відключення світла в Одесі, пов’язані з ремонтними роботами.