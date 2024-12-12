Відключати світло будуть за новими правилами

Про це повідомили в НЕК «Укренерго», де розповіли про оновлені правила графіків відключень, які зроблять їх більш прозорими та рівномірними для всіх областей. Зараз над розробкою нових графіків працюють постачальники електрики в регіонах.

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Точніше керування відключеннями

Тепер кожна група споживачів матиме свій чіткий час відключень, який буде розподілений між днем і ніччю, буднями та вихідними. Головні зміни торкнулися як побутових споживачів, так і бізнесу.

Для звичайних споживачів запровадять підчерги – кожну з шести наявних черг розділять ще на дві частини. Це дозволить енергетикам точніше керувати навантаженням. Наприклад, якщо потрібно відключити менше споживачів, ніж передбачає одна черга, можна буде вимкнути лише половину.

Справедливий розподіл

Важливе нововведення – на виконання запланованого відключення чи включення енергетикам надається до 30 хвилин. Тобто, якщо за графіком відключення заплановане з 14:00 до 17:00, фактичний час може відрізнятися не більш ніж на півгодини.

Хоча протягом доби деякі споживачі можуть мати більше нічних або денних відключень, за підсумками тижня обленерго забезпечить рівномірний розподіл. На Одещині це робить підрозділ ДТЕК «Одеські електромережі».

Тобто, якщо цього тижня ви частіше потрапляли під нічні відключення, наступного тижня графік зміниться так, щоб було більше денних і загальний час без світла в денний та нічний відрізок доби був однаковим для всіх споживачів.

Нові вимоги для бізнесу

Підприємства також чекають зміни. Якщо бізнес не виконує вимогу про обмеження споживання електроенергії, обленерго зможе примусово відключити його від мережі.

Де дізнатися свій графік

Дізнатися свій новий графік відключень можна на сайті «Одеського Життя» та в телеграм-каналі нашого видання, а також на сайті або офіційних сторінках місцевого обленерго, як тільки вони адаптують свої системи до нових правил.

При цьому енергетики нагадують: через війну та ворожі атаки на енергетичні об’єкти можливі не лише планові, а й аварійні відключення світла.